Manchester United Pertimbangkan Aaron Danks Perkuat Tim Michael Carrick

Manchester United mengevaluasi opsi memperkuat tim pelatih dengan merekrut Aaron Danks dari Bayern Munich untuk mendukung Michael Carrick di tengah tekanan hasil buruk.

Manchester United sedang secara serius mempertimbangkan strategi untuk memperkuat struktur kepelatihan saat ini yang dipimpin oleh Michael Carrick, alih-alih mengambil langkah drastis memecatnya dan mencari pengganti baru. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan publik dan manajemen akibat merosotnya performa tim di Liga Primer Inggris. Klub raksasa Manchester tersebut merasa perlu memberikan dukungan tambahan kepada kepala pelatih asal Inggris ini untuk menghadapi tantangan musim berjalan.

Danks Dipertimbangkan Kuatkan Tim Pelatih Carrick

Aaron Danks, seorang asisten pelatih yang saat ini bekerja di Bayern Munich, menjadi salah satu nama kunci yang dipertimbangkan oleh manajemen Manchester United untuk bergabung dengan staf kepelatihan. Keputusan ini didasarkan pada pengalaman kerja sama sebelumnya antara Danks dan Carrick ketika mereka berdua berada di Middlesbrough. Kehadiran Danks diharapkan dapat memberikan perspektif teknis dan dukungan taktis yang dibutuhkan Carrick dalam memimpin skuad.

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Peluang Danks bergabung dengan Manchester United sebenarnya sudah muncul sejak musim panas tahun lalu. Namun, pada saat itu ia memutuskan untuk tetap bertahan di Bayern Munich dan melanjutkan peran sebagai bagian dari staf kepelatihan di bawah arahan Vincent Kompany. Saat ini, kemungkinan besar Danks akan segera meninggalkan klub Jerman tersebut karena ketertarikan kuat dari Manchester United yang ingin mengamankan jasanya.

Kinerja Danks di Bayern Munich Jadi Pertimbangan

Aaron Danks telah membuktikan kemampuannya dengan mengemban tanggung jawab teknis sementara di Bayern Munich selama beberapa pekan terakhir. Ia mengisi posisi kosong akibat ketidakhadiran Vincent Kompany yang mengalami masalah kesehatan. Selama periode penampilannya sebagai pelatih interim, Danks berhasil membawa tim meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan yang dimainkan.

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Suasana di lingkungan Bayern Munich menunjukkan bahwa kepergian Danks mungkin saja terjadi meskipun sebelumnya surat kabar Abendzeitung melaporkan bahwa manajemen klub serta Vincent Kompany tidak ingin melepaskan jasa asisten pelatih asal Inggris ini. Kompany sendiri juga dikabarkan tidak memiliki rencana untuk meninggalkan tim. Namun, fakta bahwa Danks telah menangani tim dengan baik menciptakan celah bagi Manchester United untuk merekrutnya.

Tekanan Hasil Buruk Mengancam Masa Depan Carrick

Keputusan Manchester United untuk melihat opsi penguatan staf ini muncul di tengah situasi kritis yang dihadapi tim. Manchester United tengah melewati periode sulit di bawah kepemimpinan Michael Carrick setelah posisi tim merosot ke peringkat ke-18 di Liga Primer Inggris. Statistik menunjukkan bahwa tim hanya mampu meraih satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan pertama mereka sepanjang musim ini.

Merosotnya performa ini mendorong manajemen klub untuk membahas masa depan staf kepelatihan secara intensif. Michael Carrick sebelumnya menangani tim secara sementara pada Januari 2026. Ia kemudian mendapatkan jabatan itu secara permanen setelah meyakinkan manajemen klub mengenai kemampuannya untuk memimpin proyek teknis jangka panjang. Namun, hasil-hasil terakhir kembali menempatkan masa depannya dalam lingkaran keraguan yang besar.

Skenario Manajemen dan Pergantian Personil Bayern

Menurut sejumlah laporan internal, manajemen Manchester United tengah mempertimbangkan beberapa skenario berbeda untuk masa depan tim. Opsi utama yang sedang dibahas adalah mempertahankan Michael Carrick disertai dengan penguatan staf kepelatihannya melalui rekrutan seperti Aaron Danks. Hal ini dipilih alih-alih melakukan perubahan total pada kepemimpinan teknis yang berisiko mengganggu stabilitas tim lebih lanjut.

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Di sisi lain, Bayern Munich mengumumkan tercapainya kesepakatan damai dengan Florian Zahn, kepala divisi pemantauan dan perencanaan skuad tim-tim sepak bola muda klub. Keputusan ini menandai akhir dari kerja sama antara kedua belah pihak setelah sekitar tujuh tahun ia habiskan di dalam sistem klub Bavaria tersebut. Zahn bergabung dengan akademi klub pada musim panas 2019 dari Chelsea.

Christoph Freund, direktur olahraga Bayern Munich, menyatakan apresiasi atas kontribusi Zahn. Menurutnya, Florian dan timnya menemukan banyak pemain berbakat selama tahun-tahun lalu yang berhasil mencapai level sepak bola profesional. Di sisi lain, Zahn mengatakan bahwa setelah tujuh tahun di dalam klub, ia merasa waktunya telah tepat untuk melanjutkan pengembangan pribadi dan profesionalnya. Kepergian Zahn ini merupakan bagian dari perubahan yang lebih luas di sektor pemantauan, menyusul berakhirnya hubungan dengan Nils Schmadtke yang akan meninggalkan jabatannya pada 31 Januari 2027.