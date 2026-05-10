Manchester United Nabung Bek Tengah Baru untuk Musim Champions

Manchester United kembali akan main di Liga Champions musim depan dan membutuhkan bek tengah baru. Salah satu nama yang dipertimbangkan MU akan menambal lubang di lini belakang adalah David Affengruber

Kehadiran bek tengah baru diperlukan Manchester United untuk bisa berbicara banyak di Liga Champions . Setelah absen dua musim, MU kembali akan main di Liga Champions musim depan.

Dengan ikut Liga Champions lagi maka Setan Merah bakal bermain di empat kompetisi musim depan. UU. bek tengah baru diperlukan karena Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez rawan dibekap cedera. Menurut laporan media-media Spanyol, salah satu nama yang dipertimbangkan MU untuk menambal lubang di lini belakang adalah David Affengruber. Pemain 25 tahun itu tampil menjanjikan di LaLiga Spanyol bersama Elche.

Meskipun baru merasakan debut di LaLiga, Affengruber menjadi salah satu bek yang solid musim ini. Affengruber main 36 kali bersama Elche diberbagai ajang yang diikuti musim 2025/2026 ini. MU akan menghadapi persaingan berat. Dua klub Liga Italia, AC Milan dan Juventus juga berminat kepada eks pemain SK Sturm Graz itu untuk bursa transfer musim panas 2026.

David Affengruber berebut bola dengan Fermin Lopez dalam laga La Liga antara Barcelona vs Elche di Estadi Olimpic Lluis Companys, 3 November 2025. (AP Photo/Joan Monfort) Elche kabarnya siap melepas Affengruber meski baru bersama selama dua musim. Asalkan ada tawaran pas yang masuk. Bandrol 30 juta euro dipatok Elche untuk Affengruber.

Bila laku terjual 30 juta euro, Elche akan untung besar dengan Affengruber. Saat merekrut Affengruber di tahun 2024, Elche tak perlu mengeluarkan uang karena berstatus bebas transfer





