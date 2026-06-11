Manchester United Mencari Kiper Baru, Senne Lammens dan Darlow Menjadi Fokus

Manchester United tengah mencari kiper baru untuk memperkuat posisi penjaga gawang dan memberikan persaingan bagi Senne Lammens di tim utama. Salah satu nama yang menjadi perhatian klub adalah kiper Leeds United, MU sedang mempertimbangkan untuk merekrut penjaga gawang berusia 35 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas. Darlow menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi sebagai pelapis Lammens. Selain itu, MU juga tengah mencari kiper baru untuk musim mendatang.

Manchester United sedang mencari kiper baru untuk memperkuat posisi penjaga gawang dan memberikan persaingan bagi Senne Lammens di tim utama. Salah satu nama yang kini menjadi perhatian klub adalah kiper Leeds United , MU sedang mempertimbangkan untuk merekrut penjaga gawang berusia 35 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas.

Darlow menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi sebagai pelapis Lammens. Profil Darlow dianggap sesuai dengan kebutuhan MU untuk posisi kiper cadangan. Selain itu, MU juga tengah mencari kiper baru untuk musim mendatang. Emiliano Martinez kini menjadi kandidat utama untuk menggantikan Andre Onana





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