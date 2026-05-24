Manchester United Menang 0-3 Atas Brighton di Premier League 2025/2026

Setan Merah Manchester United berhasil menang 0-3 atas Brighton di pertandingan pekan ke-38 Premier League 2025/2026. Michael Carrick, pelatih interim, mengatakan bahwa timnya menghadapi lawan yang sulit, terutama karena gaya bermain Brighton yang memaksa para pemainnya bekerja ekstra sepanjang pertandingan.

Manchester United menunjukkan mentalitas profesional yang apik di laga ini, meski sudah pasti finish di peringkat ketiga terlepas apapun hasil laga ini. Pelatih interim Michael Carrick juga mengutarakan bahwa kemenangan atas Brighton ini tidak hanya sekedar memberikan tiga angka bagi Setan Merah, tetapi juga memberikan sejumlah hal positif yang bisa mereka petik dan jadikan modal untuk menghadapi musim depan





