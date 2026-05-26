Manchester United Mau Tambah Gelandang Muda, Tapi Harganya Sempit

Manchester United berharap bisa mengamankan jasa gelandang muda Mateus Fernandes dari West Ham. Namun, The Hammers ogah menurunkan harga jual sang gelandang karena ia masih muda dan kontraknya masih panjang.

Nama Mateus Fernandes cukup sering dikaitkan dengan Manchester United dalam dua bulan terakhir. Ia dilaporkan jadi kandidat penerus Casemiro di lini tengah Setan Merah. Kans Manchester United untuk mengamankan jasa Fernandes semakin besar di musim panas nanti.

Penyebabnya karena The Hammers terdegradasi ke Championship dan mereka harus menjual beberapa pemain mereka di musim panas nanti. MU sendiri berharap West Ham mau menurunkan harga jual Fernandes di musim panas nanti. Namun ternyata The Hammers ogah menurunkan harga jual sang gelandang. Menurut laporan The Athletic, West Ham punya alasan yang kuat mengapa mereka ogah memberikan diskon untuk transfer Fernandes.

Pertama-tama karena sang gelandang masih muda, yaitu berusia 22 tahun. Selain itu ia baru menyelesaikan musim pertamanya sebagai pemain West Ham setelah didatangkan dari Southampton di musim lalu. Di sisi lain, kontraknya masih cukup panjang. Jadi mereka menilai tidak ada alasan untuk menjual Fernandes dengan harga diskon di musim panas nanti.

Mahar Transfer Fernandes Pemain Chelsea Moises Caicedo melanggar pemain West Ham Mateus Fernandes (depan) pada laga Premier League/Liga Inggris antara Chelsea vs West Ham, 31 Januari 2026 (c) AP Photo/Alastair Grant Menurut laporan tersebut, West Ham sudah mengontak MU terkait harga jual Fernandes. Mereka menginginkan tidak kurang dari 60 juta pounds untuk jasa sang gelandang. West Ham menilai harga itu sudah cukup representatif dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki sang gelandang.

Apalagi usianya juga masih muda dan bisa jadi investasi jangka panjang bagi MU. Di sisi lain, West Ham menilai ada banyak klub yang berminat pada jasa gelandang muda mereka itu. Jadi jika MU tidak mau membayar harga itu ada klub lain yang siap mengamankan sang pemain di musim panas nanti. Menurut sejumlah kabar yang beredar di Inggris, dari sisi Fernandes sendiri sangat antusias untuk bergabung dengan Manchester United.





