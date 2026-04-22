Manchester United Kembali Kejar Aurelien Tchouameni untuk Perkuat Lini Tengah

Manchester United dilaporkan siap kembali mendekati gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouameni, sebagai solusi untuk masalah lini tengah mereka. Klub ini menjadikan perbaikan di area tersebut sebagai prioritas utama pada bursa transfer mendatang, dengan Tchouameni sebagai target utama.

Klub berjuluk Setan Merah menjadikan perbaikan lini tengah sebagai prioritas utama dalam bursa transfer mendatang, dan seorang gelandang bertahan yang tangguh telah menjadi target utama bagi para petinggi di Old Trafford. Pergeseran fokus ini terjadi setelah Manchester United sebelumnya lebih memprioritaskan lini serang dan posisi penjaga gawang dalam beberapa bursa transfer terakhir. Kini, klub sedang gencar mencari talenta yang dapat memberikan stabilitas dan konsistensi di lini tengah, meskipun sudah ada pemain muda berbakat seperti Kobbie Mainoo yang mulai menunjukkan potensinya.

Beberapa nama lain yang turut dipantau oleh tim pencari bakat Manchester United antara lain Elliot Anderson dari Nottingham Forest, Carlos Baleba dari Brighton & Hove Albion, dan Adam Wharton dari Crystal Palace. Namun, dengan kepergian Casemiro di akhir musim, kebutuhan akan seorang gelandang bertahan baru menjadi prioritas utama yang mendesak. Aurelien Tchouameni dari Real Madrid muncul sebagai kandidat terkuat dalam daftar pemain internasional yang dipertimbangkan oleh klub untuk mengatasi masalah krusial di lini tengah pada musim panas ini.

Ketertarikan Manchester United terhadap Tchouameni bukanlah hal yang baru. Klub dikabarkan telah menunjukkan minat yang besar pada pemain berusia 24 tahun tersebut ketika ia meninggalkan AS Monaco pada tahun 2022, namun pada akhirnya Tchouameni memilih bergabung dengan Real Madrid. Sejak bergabung dengan Los Blancos, Tchouameni telah berkembang pesat menjadi salah satu gelandang bertahan paling efektif di dunia sepak bola, dengan telah mencatatkan 191 penampilan dan menyumbang tujuh gol untuk klub raksasa Spanyol tersebut.

Real Madrid sendiri berupaya untuk memperpanjang kontrak Tchouameni yang saat ini akan berakhir pada tahun 2028. Akan tetapi, setelah musim yang kemungkinan besar akan berakhir tanpa meraih gelar juara bergengsi, muncul indikasi bahwa musim panas ini akan menjadi periode perubahan signifikan bagi Real Madrid. Jika Manchester United mengajukan tawaran yang menggiurkan, Real Madrid mungkin akan tergoda untuk menerima tawaran tersebut demi mendanai rencana pembangunan kembali tim di bawah kepemimpinan Florentino Perez.

Situasi ini membuka peluang bagi Manchester United untuk mewujudkan ambisi mereka mendatangkan Tchouameni ke Old Trafford. Kabar mengenai potensi transfer ini muncul di tengah upaya yang terus dilakukan oleh Michael Carrick untuk mengantarkan Manchester United menuju akhir musim yang sukses. Setelah meraih kemenangan penting 1-0 atas Chelsea di Stamford Bridge, Manchester United kini berada di ambang memastikan kembali bermain di Liga Champions.

Kualifikasi ke Liga Champions dianggap sangat krusial untuk meningkatkan daya tarik klub di bursa transfer, terutama dalam upaya mendatangkan pemain berkualitas dari klub-klub besar seperti Real Madrid. Selain itu, Manchester United juga tengah berupaya untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk menyelesaikan transfer besar seperti ini. Kepergian pemain-pemain dengan gaji tinggi seperti Casemiro dan Jadon Sancho yang diperkirakan akan terjadi akan secara signifikan mengurangi beban gaji klub.

Lebih lanjut, klub juga menunggu keputusan dari Barcelona terkait opsi pembelian senilai €30 juta untuk Marcus Rashford, yang batas waktunya adalah pertengahan Juni. Jika Barcelona menggunakan opsi tersebut, Manchester United akan mendapatkan tambahan dana transfer yang signifikan. Dengan prospek yang jelas untuk kembali ke Liga Champions dan kebutuhan mendesak akan pemain kelas dunia di posisi gelandang tengah, perekrutan Tchouameni akan menjadi pernyataan yang kuat dari ambisi Manchester United untuk kembali bersaing di level tertinggi.

Meskipun Tchouameni saat ini masih menjadi bagian penting dari skuad Real Madrid, daya tarik untuk menjadi pemain kunci dalam era baru di Old Trafford bisa menjadi tawaran yang sulit ditolak jika kedua klub dapat mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester United Aurelien Tchouameni Real Madrid Bursa Transfer Lini Tengah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ryan Giggs Sebut Cole Palmer Cocok untuk Manchester United, Bisa Kurangi Beban Bruno FernandesRyan Giggs menilai Cole Palmer cocok bergabung dengan Manchester United. Ia diyakini bisa membantu Bruno Fernandes dalam membangun serangan tim.

Read more »

Manchester United Bidik Aurelien Tchouameni dari Real Madrid di Bursa Transfer Musim PanasManchester United dikabarkan mengincar Aurelien Tchouameni dari Real Madrid di bursa transfer. Madrid bersiap lakukan perubahan skuad musim panas.

Read more »

Manchester United Atur Siasat Bajak Remaja Sensasional 16 Tahun Incaran Manchester CityManchester United akan melayangkan tawaran perdana demi mendapatkan pemain muda berbakat Brasil yang diincar oleh City.

Read more »

Manchester City Difavoritkan Menang Atas Burnley dan Update Transfer Manchester UnitedManchester City menunjukkan performa yang sangat baik dan diunggulkan dalam pertandingan melawan Burnley. Erling Haaland menjadi ancaman utama bagi lini belakang Burnley yang rapuh. Selain itu, artikel ini juga membahas rumor transfer pemain baru di Manchester United dan jadwal siaran langsung Liga Inggris.

Read more »

Manchester United Incar Tchouameni, Kunci Transfer Ada di Rencana Real MadridManchester United berpeluang datangkan Aurelien Tchouameni jika Real Madrid sukses rekrut gelandang baru musim panas ini.

Read more »

Real Madrid Pertimbangkan Perpanjangan Kontrak Gelandangnya di Tengah Minat Manchester UnitedReal Madrid menyiapkan kontrak baru untuk Aurelien Tchouameni saat Manchester United menunjukkan minat pada gelandang Prancis tersebut.

Read more »