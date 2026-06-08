Manchester United Incar Sam Johnstone sebagai Solusi Kiper Baru

Manchester United akan mencari kiper baru di musim panas setelah Altay Bayindir dan Andre Onana diduga akan dilepas. Sam Johnstone dari Wolverhampton menjadi incaran utama karena pengalaman dan sejarah bersama Setan Merah.

Manchester United menghadapi kebutuhan akan personil baru di posisi kiper. Altay Bayindir diduga akan meninggalkan club karena kalah bersaing dengan Senne Lammens. Andre Onana, kiper asal Kamerun, juga diperkirakan akan dilepas karena tidak masuk dalam rencana Michael Carrick untuk musim depan.

Situasi ini memaksa MU untuk mencari kiper baru di jendela transfer musim panas. Menurut The Sun, MU telah menargetkan Sam Johnstone sebagai calon kiper baru. Sam Johnstone, berusia 33 tahun, saat ini menjadi kiper cadangan di Wolverhampton di bawah Jose Sa sejak 2024. Ia memiliki pengalaman luas di Liga Inggrishaving bermain untuk Crystal Palace, West Bromwich Albion, dan Aston Villa.

Pengalaman ini membuatnya dianggap mampu menjadi pelapis handal untuk Lammens. Selain itu, Johnstone juga memiliki sejarah dengan MU; ia adalah produk akademi youth club dan pernah menjadi understudy David De Gea sebelum pindah karena kalah bersaing dengan Sergio Romero. Kononnya, Johnstone tertarik untuk kembali ke klub masa kecilnya. Kontrak Johnstone dengan Wolverhampton akan berakhir pada 2028, namun MU diyakini tidak perlu membayar biaya transfer yang tinggi untuk mmenggunakan kembali jasa kiper tersebut.

Dengan demikian, there is optimism yang cukup pada pihak MU untuk mengamankan pemain itu di musim panas mendatang. Rumor ini beriringan dengan berita lain terkait Sandro Tonali, yang juga dikaitkan dengan ketertarikan kembali ke MU





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Manchester United Kiper Transfer Sam Johnstone Wolverhampton

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