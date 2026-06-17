Manchester United Hadapi Kebuntuan Transfer Mateus Fernandes Akibat Harga Terlalu Tinggi

Manchester United masih terhambat dalam negosiasi transfer Mateus Fernandes karena West Ham mematok harga terlalu tinggi. Setan Merah hanya bersedia membayar maksimal 70 juta pound, sementara West Ham meminta 80-85 juta pound. Fernandes dikabarkan ingin pindah dan akan menekan klubnya.

Manchester United kembali dihadapkan pada situasi sulit dalam upaya mendatangkan Mateus Fernandes dari West Ham United. Gelandang muda berusia 22 tahun ini menjadi target utama Setan Merah untuk mengisi posisi gelandang yang ditinggalkan Casemiro di bursa transfer musim panas ini.

Fernandes, yang baru bergabung dengan West Ham musim lalu, menunjukkan performa impresif yang membuatnya diminati oleh beberapa klub top Eropa. Namun, negosiasi antara kedua klub masih alot karena perbedaan pandangan mengenai nilai transfer pemain asal Portugal tersebut. West Ham, yang masih memiliki kontrak panjang dengan Fernandes, enggan melepasnya dengan harga murah. Klub asal London itu awalnya mematok banderol sekitar 100 juta poundsterling, namun kemudian turun menjadi 80-85 juta poundsterling.

Di sisi lain, Manchester United hanya bersedia membayar maksimal 70 juta poundsterling. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu dekat, MU kemungkinan akan beralih ke target lain. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Fernandes sendiri sudah menunjukkan keinginan kuat untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut sumber terpercaya, sang pemain dikabarkan akan menekan West Ham untuk menurunkan harga jualnya agar transfer bisa terwujud.

Fernandes merasa bahwa bermain di Old Trafford adalah langkah ideal untuk mengembangkan kariernya, terutama dengan sistem permainan yang diusung pelatih Erik ten Hag. Namun, West Ham tidak ingin kehilangan pemain kunci mereka dengan harga di bawah nilai pasar. The Hammers juga sadar bahwa Fernandes masih memiliki potensi besar untuk berkembang, sehingga mereka ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari transfer ini. Selain Manchester United, beberapa klub lain juga dikabarkan tertarik dengan jasa Fernandes.

Namun, sang pemain dikabarkan hanya ingin pindah ke Manchester United dan menolak tawaran dari klub lain. Hal ini bisa menjadi faktor penentu dalam negosiasi, karena West Ham mungkin akan lebih fleksibel jika pemain tersebut mendesak untuk pergi. Di sisi lain, Manchester United juga tengah mempertimbangkan opsi alternatif jika transfer Fernandes gagal. Beberapa nama seperti pemain muda Barcelona dan gelandang tangguh dari Italia masuk dalam daftar incaran Setan Merah.

Dengan waktu bursa transfer yang terus berjalan, keputusan akhir dari West Ham akan sangat menentukan langkah Manchester United selanjutnya. Penggemar Setan Merah berharap manajemen klub bisa segera menyelesaikan transfer ini agar tim memiliki kekuatan penuh untuk bersaing di musim depan





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Manchester United Mateus Fernandes Transfer West Ham Premier League

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