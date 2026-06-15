Manchester United Hadapi Beban Kompensasi Besar Jika Ruben Amorim Tak Segera Dapat Klub Baru

Laporan keuangan United mencatat potensi kewajiban hingga £15,9 juta untuk pemutusan kontrak Amorim. Besaran akhir kompensasi dapat berkurang bila pelatih tersebut resmi bergabung dengan AC Milan, sehingga manajemen terus memantau perkembangan negosiasi di Italia.

Manchester United kini menghadapi tekanan finansial yang cukup signifikan sehubungan dengan pemutusan kontrak pelatih asal Portugal, Ruben Amorim , yang dipecat pada Januari lalu. Menurut laporan keuangan klub yang dipublikasikan pada bulan Februari, perkiraan kewajiban tertinggi yang harus dibayar klub mencapai £15,9 juta, angka ini menjadi provisi maksimum yang dicantumkan sebagai potensi kompensasi.

Namun, angka tersebut bukanlah nilai final, melainkan perkiraan yang masih dapat berkurang tergantung pada perkembangan karier Amoram selanjutnya. Pihak manajemen United menegaskan bahwa jika Amorim berhasil memperoleh pekerjaan baru, khususnya di AC Milan, beban finansial klub dapat berkurang secara substansial. Oleh karena itu, setiap langkah negosiasi yang berlangsung di Italia menjadi sorotan utama bagi manajemen Utd, mengingat perubahan status kerja Amorim dapat langsung mempengaruhi besaran pembayaran yang harus diselesaikan





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