Manchester United: Evaluasi Mendalam untuk Penunjukan Manajer Permanen, Andoni Iraola Masuk Daftar Utama

Manchester United tidak terburu-buru menunjuk manajer permanen meskipun Michael Carrick menunjukkan performa yang menjanjikan. Andoni Iraola dari Bournemouth menjadi salah satu kandidat utama, sementara klub mewaspadai pengulangan kesalahan di masa lalu.

Ekspresi wajah Michael Carrick setelah pertandingan Liga Inggris antara Bournemouth dan Manchester United di Stadion Vitality, Bournemouth , Inggris selatan pada 20 Maret 2026, menjadi sorotan.

Foto yang diambil oleh Glyn Kirk/AFP ini menggambarkan momen penting dalam perjalanan Carrick sebagai pelatih sementara Manchester United. Sejak mengambil alih kendali tim pada Januari lalu, Carrick telah menunjukkan performa yang mengesankan, membawa angin segar bagi klub yang tengah berjuang. Namun, manajemen Manchester United tampaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait penunjukan manajer permanen.

Mereka tetap berpegang pada rencana awal untuk melakukan proses seleksi yang komprehensif dan berbicara dengan berbagai kandidat potensial, memastikan bahwa sosok yang terpilih benar-benar yang paling sesuai dengan kebutuhan dan ambisi klub. Klub Setan Merah dilaporkan sangat mewaspadai pengulangan skenario yang terjadi pada tahun 2019, ketika Ole Gunnar Solskjaer diangkat menjadi manajer tetap secara prematur. Keputusan tersebut diambil di bawah tekanan publik dan desakan emosional, yang pada akhirnya dianggap kurang optimal.

Oleh karena itu, Manchester United ingin memastikan bahwa keputusan akhir didasarkan pada evaluasi teknis yang mendalam dan objektif, bukan hanya berdasarkan sentimen sesaat. Salah satu nama yang sangat dikagumi oleh petinggi klub adalah Andoni Iraola, pelatih Bournemouth. Kinerja Iraola bersama Bournemouth dinilai luar biasa, dan gaya kepelatihannya, terutama filosofi permainan menyerangnya, dianggap sangat cocok dengan identitas yang ingin dibangun kembali di Old Trafford. Iraola dianggap mampu mengembalikan kejayaan Manchester United dengan pendekatan taktik yang modern dan agresif.

Manajemen klub meyakini bahwa Iraola memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mengembangkan potensi pemain-pemain muda yang dimiliki Manchester United. Selain Iraola, beberapa nama lain juga masuk dalam daftar kandidat, namun Iraola saat ini menjadi favorit utama. Selain fokus pada pencarian manajer permanen, Manchester United juga menunjukkan performa yang menjanjikan di lapangan. Pekan lalu, Michael Carrick telah melakukan pertemuan informal dengan salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, di Carrington.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Carrick untuk menyampaikan visinya dan mendapatkan masukan langsung dari pemilik klub. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa manajemen klub menghargai kontribusi Carrick selama menjabat sebagai pelatih sementara. Di sisi lain, kemenangan penting atas Brentford pada 27 April 2026, yang diabadikan oleh Darren Staples/AFP, semakin mendekatkan Manchester United ke Liga Champions. Momen perayaan gol Casemiro, yang terlihat sangat emosional, mencerminkan semangat juang dan determinasi tim untuk meraih hasil terbaik.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Manchester United untuk mengamankan posisi di kompetisi elit Eropa.

Manchester United Michael Carrick Andoni Iraola Liga Inggris Manajer Sir Jim Ratcliffe Bournemouth Liga Champions Casemiro

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bursa Transfer: Manchester United Dibuat Jengkel oleh Barcelona usai Diminta Beri Diskon untuk Marcus RashfordBerita Bursa Transfer: Manchester United Dibuat Jengkel oleh Barcelona usai Diminta Beri Diskon untuk Marcus Rashford terbaru hari ini 2026-04-28 20:32:30 dari sumber yang terpercaya

Michael Owen mendesak Manchester United untuk memberi Rasmus Hojlund kesempatan yang adil musim depanMichael Owen mendesak Manchester United untuk memberikan kesempatan kedua kepada Rasmus Hojlund di Old Trafford, dengan menegaskan bahwa striker asal Denmark itu belum diberi kesempatan yang layak untuk unjuk gigi.

Prediksi BRI Super League: Dewa United vs Persijap 29 April 2026Prediksi Dewa United vs Persijap, Skor Dewa United vs Persijap, Jadwal Dewa United vs Persijap, Susunan pemain Dewa United vs Persijap, Head to head Dewa United vs Persijap

Menang atas Brentford, Michael Carrick Ingatkan Pemain Manchester United untuk Tidak Berlebihan MerayakanManchester United tinggal selangkah lagi lolos ke Liga Champions, Michael Carrick ingatkan fokus tim, kontribusi Casemiro dan Sesko

Michael Carrick Ungkap Kapan Cunha Akan Kembali Bermain untuk Manchester UnitedMatheus Cunha absen saat United hadapi Brentford, peluang comeback lawan Liverpool, Michael Carrick hadapi ujian besar

Manchester United Siapkan Tawaran untuk Rafael LeaoManchester United dikabarkan tertarik merekrut penyerang AC Milan, Rafael Leao, untuk memperkuat lini depan mereka musim depan. Negosiasi bisa melibatkan opsi tukar tambah pemain.

