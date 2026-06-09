Manchester United tengah berusaha mengamankan gelandang bertahan Atalanta, Ederson, dalam nilai transfer yang dianggap menguntungkan oleh mantan pemain Brasil, Sandro.

Manchester United terus meraih kemajuan dalam upaya mereka mengamankan kehadiran gelandang bertahan Atalanta, Ederson, di bursa transfer musim panas ini. Klub tersebut ingin memperkuat lini tengah yang kurang konsisten pada musim lalu, dan kesepakatan yang dilaporkan bernilai sekitar £38 juta dianggap menjadi langkah strategis yang bagus oleh para pengamat.

Mantan pemain Tottenham dan timnas Brasil, Sandro, menilai transfer ini sangat menguntungkan mengingat kondisi pasar yang saat ini influensi. Sandro membandingkan harga Ederson dengan beberapa nama lain seperti Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Tchouameni yang memiliki harga mahal. Ia menegaskan bahwa £38 juta untuk pemain berkualitas Ederson adalah kondisi yang sangat baik. Kehadiran Ederson主席迪 sees sebagai pengganti Casemiro yang akan meninggalkan klub setelah kontribusi signifikan.

Sandro yakin Ederson memiliki fisik dan mentalitas yang memadai untuk mengisi posisi tersebut. Sandro mengatakan Ederson kuat, memiliki kemampuan untuk membangun permainan dari belakang, dan bisa mengendalikan ritme pertandingan. Transition dari Serie A ke Premier League memang menantang, tapi Sandro percaya dengan manajemen yang tepat, Ederson akan beradaptasi dan memberikan dampak positif bagi klub





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