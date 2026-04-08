Manchester United Bidik Liga Champions untuk Kesehatan Finansial dan Perkuat Skuad

Manchester United (MU) berambisi lolos ke Liga Champions musim depan, bukan hanya demi gengsi kompetisi tetapi juga untuk memperkuat kondisi finansial klub. Tambahan dana hingga Rp2,2 triliun menanti jika MU berhasil. Michael Carrick, selaku pelatih sementara, disebut telah memberikan dampak positif bagi performa tim.

Hal tersebut disampaikan Manchester United (MU) melalui laman resmi klub pada Rabu (14/1/2026) dini hari WIB. Dalam foto yang disertakan, terlihat Michael Carrick , saat masih menjabat sebagai pelatih sementara Manchester United , sedang melihat arlojinya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris melawan Arsenal di Old Trafford, Manchester, Inggris barat laut, pada 2 Desember 2021 (Oli SCARFF/AFP).

Fokus utama klub saat ini tidak hanya pada gengsi kompetisi Eropa, tetapi juga pada kesehatan finansial klub. Laporan terbaru menunjukkan bahwa jika Manchester United berhasil mengamankan tempat di Liga Champions, mereka berpotensi mendapatkan tambahan anggaran sebesar 100 juta poundsterling atau setara dengan sekitar Rp2,2 triliun. Dana tambahan yang signifikan ini diperkirakan akan memberikan dorongan besar pada anggaran transfer klub, yang akan memungkinkan mereka untuk bersaing lebih agresif di bursa transfer mendatang. Pendapatan ekstra senilai 100 juta poundsterling dari partisipasi di Liga Champions akan secara substansial memperkuat kekuatan finansial Manchester United. Ini akan menjadi bantuan krusial bagi klub dalam menutupi biaya yang terkait dengan akuisisi pemain baru, terutama mengingat target transfer potensial yang diperkirakan akan membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu, lolos ke kompetisi paling bergengsi di Eropa ini bukan hanya tentang performa di lapangan, melainkan juga tentang daya tarik finansial yang kuat. Situasi ini juga menyoroti pentingnya setiap pertandingan bagi Manchester United di bawah arahan manajer interim Michael Carrick. Keberhasilan tim meraih tiket ke Liga Champions akan menjadi fondasi vital untuk membangun skuad yang lebih kompetitif di musim-musim mendatang. Ini juga akan menjadi daya tarik utama bagi pemain-pemain incaran yang ingin berkompetisi di level tertinggi sepak bola klub.\Selebrasi Michael Carrick usai membawa Manchester United meraih kemenangan dramatis atas Fulham dengan skor 3-2 di Old Trafford pada Minggu (1/2/2026) malam WIB (AP Photo/Dave Thompson). Di bawah kepemimpinan manajer interim Michael Carrick, Manchester United telah menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Carrick telah memimpin tim dalam tujuh pertandingan, dengan catatan lima kemenangan dan hanya satu kekalahan. Hasil positif ini telah membawa Manchester United melesat ke posisi ketiga di Liga Premier, menjadikan mereka favorit untuk mengamankan tempat di Liga Champions. Meskipun demikian, tim masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama setelah hasil imbang 2-2 melawan Bournemouth pada 20 Maret, sebelum jeda internasional. Pelatih kepala Manchester United, Michael Carrick (di tengah), menyapa Patrick Dorgu dari Manchester United setelah pertandingan Liga Inggris antara Manchester United dan Manchester City di Manchester, Inggris, pada Sabtu, 17 Januari 2026 (AP Photo/Dave Thompson).\Manchester United memiliki beberapa area yang perlu diperkuat, terutama di lini tengah. Dengan potensi kepergian Casemiro dan performa yang kurang memuaskan dari Manuel Ugarte, klub perlu mencari gelandang baru. Beberapa nama seperti Elliot Anderson dan Carlos Baleba telah dikaitkan dengan Manchester United, dan keduanya diperkirakan akan memerlukan biaya transfer yang signifikan. Selain itu, Mateus Fernandes dari West Ham United juga menjadi opsi yang mungkin lebih terjangkau, terutama jika West Ham mengalami degradasi. Di lini pertahanan, Manchester United juga perlu mencari pengganti Harry Maguire, mengingat usia sang pemain yang telah mencapai 33 tahun. Meskipun Ayden Heaven berpotensi mendapatkan lebih banyak menit bermain di musim mendatang, kebutuhan akan bek tengah baru tetap menjadi prioritas utama. Manchester United FC adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Old Trafford, Manchester Raya. MU berkompetisi di Premier League. Liga Inggris, atau lebih dikenal sebagai Liga Primer Inggris, merupakan kompetisi utama di Inggris yang diikuti oleh 20 tim untuk memperebutkan gelar juara





