Manchester United berpotensi mengamankan Marc Casado dari Barcelona di musim panas ini. Pemain gelandang muda Barcelona ini dibutuhkan oleh MU untuk mengisi kekosongan gelandang setelah Casemiro dan Manuel Ugarte cabut dari Old Trafford. MU siap membayar 20 juta euro untuk mengamankan jasa Casado.

Manchester United Berpotensi Mengamankan Marc Casado dari Barcelona . MU Siap Membayar 20 Juta Euro untuk Geladang Muda Barcelona . Pemain Barcelona Marc Casado Dibutuhkan oleh MU untuk Mengisi Kekosongan Geladang Setelah Casemiro dan Manuel Ugarte Cabut dari Old Trafford .

MU Siap Membayar 20 Juta Euro untuk Mengamankan Jasa Casado. Barcelona Siap Melepaskan Casado ke Old Trafford karena Butuh Tambahan Pemasukan. Direktur Olahraga Barcelona, Deco Siap Berkomunikasi dengan Manchester United untuk Menyampaikan Tawaran Perdana untuk Geladang Muda Barcelona





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