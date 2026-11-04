Manchester United Balik Menangkan Liga Champions Lawan AS Roma

Manchester United berhasil membalikkan kekalahan 1-2 melawan AS Roma di Liga Champions berkat gol penalti Bruno Fernandes dan Matheus Cunha pada babak kedua.

Manchester United berhasil melakukan pembalikan skor yang mengejutkan untuk mengalahkan AS Roma dengan skor akhir 3-2 dalam laga Liga Champions yang berlangsung di Old Trafford, Manchester, pada Rabu (4-11-2026). Kemenangan ini terasa manis bagi para pemain Setan Merah karena mereka sempat tertinggal dua gol di babak pertama sebelum perubahan intensitas permainan di babak kedua mengubah jalannya pertandingan secara drastis.

AS Roma Menguasai Awal Pertandingan

Pertandingan diawali dengan dominasi penuh dari tim tamu AS Roma yang tampil sangat agresif dan menjanjikan sejak menit-minit awal. Matias Soule membuka catatan gol untuk Roma pada menit ke-11, memberikan kepercayaan diri yang besar kepada para pemain mereka untuk terus menekan pertahanan tuan rumah. Tidak butuh waktu lama bagi Roma untuk memperlebar jarak skor ketika Donyell Malen berhasil mengubah peluang menjadi gol kedua melalui tendangan penalti pada menit ke-17.

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Kesempatan untuk mengamankan keunggulan mutlak masih terbuka lebar bagi AS Roma. Tim dari Italia ini bahkan memiliki sejumlah peluang emas untuk mencetak gol ketiga yang akan menjauhkan mereka dari kejaran Manchester United. Namun, kegagalan dalam mengeksekusi peluang-peluang kritis ini menjadi awal dari keruntuhan mental yang dialami oleh para pemain Roma di babak kedua.

Titik Balik Melalui Eksekusi Penalti

Perubahan nasib terjadi pada menit ke-58 ketika Bruno Fernandes mendapat kesempatan untuk mengeksekusi penalti bagi Manchester United. Eksekusi pertama Fernandes sempat ditepis oleh kiper AS Roma, Devis Vasquez, namun bola kembali hidup karena adanya pelanggaran pemain Roma yang memasuki kotak penalti terlalu dini. Keputusan wasit untuk memberikan tendangan penalti ulang ini terbukti menjadi momentum psikologis yang sangat besar bagi tuan rumah.

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Gol pertama Fernandes melalui titik putih ini tidak hanya menyamakan skor menjadi 1-2, tetapi juga mengubah dinamika emosi di seluruh stadion Old Trafford. Manchester United tampil dengan antusiasme yang jauh lebih tinggi dibandingkan babak pertama, sementara para pemain AS Roma mulai terlihat kebingungan dan kesulitan untuk menjaga konsistensi permainan mereka di tengah tekanan yang meningkat.

Kesalahan Taktis Pelatih Gasperini

Pelatih AS Roma, Gasperini, secara terbuka mengakui adanya sejumlah kesalahan strategis yang menyebabkan timnya gagal mengatasi kebangkitan Manchester United di babak kedua. Ia menilai bahwa timnya terlalu dalam bertahan dan kehilangan kemampuan untuk menekan lawan sesuai dengan pola penjagaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kehilangan tekanan ini membuat Manchester United leluasa membangun serangan balik dengan lebih mudah dan efektif.

Gasperini juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya telah mempertimbangkan kemungkinan Manchester United akan meningkatkan tekanan setelah jeda waktu istirahat. Namun, persiapan mental dan taktis timnya ternyata tidak cukup siap untuk menghadapi situasi tersebut. Para pemain AS Roma semakin sering berada di area pertahanan sendiri tanpa mampu mengontrol lini tengah dengan baik.

Kemenangan Akhir Setelah Gol Matheus Cunha

Manchester United mengakhiri drama emosional tersebut dengan gol ketiga yang dicetak oleh Matheus Cunha. Gol ini memastikan bahwa seluruh kerja keras dalam babak kedua berubah menjadi tiga poin penuh yang sangat berharga bagi posisi mereka di klasemen grup Liga Champions. Para pemain United terlihat sangat gembira dengan hasil akhir ini setelah melewati masa-masa sulit di awal pertandingan.

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Kekalahan ini terasa menyakitkan bagi AS Roma karena sebenarnya mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan jika mampu mempertahankan intensitas permainan. Perubahan intensitas permainan tuan rumah setelah jeda waktu istirahat membuat Roma kesulitan mempertahankan kendali atas jalannya laga di babak kedua.