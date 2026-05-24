Manchester City Video News: Pep Guardiola's Emotional Farewell to Bernardo Silva and John Stones, City's Dramatic Comeback against Aston Villa

A thrilling English Premier League match at Etihad Stadium on Sunday between Manchester City and Aston Villa. City overtook Villa with a dramatic comeback, led by a spectacular goal from Antoine Semenyo and ruled by the emotional farewell of two veteran players.

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola talks to Portuguese midfielder #20 Bernardo Silva during a water break in an English Premier League football match against Aston Villa at the Etihad Stadium in Manchester.

Hasil Man City vs Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris (Premier League) 2025-2026, Minggu (24/5/2026) waktu setempat atau malam WIB, berakhir dengan skor 1-2. Tidak sekadar menjadi ajang perebutan poin di penghujung musim, tetapi juga menjadi panggung perpisahan bagi dua pilar veteran The Citizens, yakni Pertandingan ini dipenuhi nuansa haru ketika Bernardo Silva dan John Stones ditarik keluar lapangan oleh manajer Pep Guardiola.

Sehari sebelumnya, Pertandingan ini dipenuhi pikiran putus asa City setelah kalah 1-0 dari Newcastle United pada hari Minggu lalu. Sekali lagi City bangkit dan meraih kemenangan dengan membukukan keunggulan 1-0 melalui gol Antoine Semenyo.n Sejak awal paruh pertama, Man City langsung mengambil inisiatif menyerang untuk menekan pertahanan lawan. Bernardo Silva membuka peluang emas pada menit ke-12 usai melepaskan tembakan di dalam kotak penalti, namun kiper tim tamu, Marco Bizot, tampil sigap mengamankan bola.

Tak berselang lama, insiden jatuhnya Nathan Ake di area terlarang sempat ditinjau melalui VAR oleh wasit Andy Madley, meski akhirnya tidak membuahkan hadiah penalti bagi The Citizens. Manfaatkan situasi kemelut dari sepak pojok, Antoine Semenyo sukses menjebol gawang lawan lewat sebuah tembakan voli spektakuler yang membawa City memimpin 1-0. Unggul satu gol membuat lini serang Manchester City kian percaya diri.n Pada babak kedua, City kembali mendominasi, dengan Savinho dan Tijjani Reijnders melakukan tembakan keras tanpa menghasilkan gol. Skor 1-2 bertahan hingga akhir pertandingan





