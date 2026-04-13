Manchester City Tunjukkan Dominasi di Kandang Chelsea, Persempit Jarak dengan Arsenal dalam Perebutan Gelar Juara

Manchester City meraih kemenangan gemilang di kandang Chelsea, mempersempit jarak poin dengan Arsenal dalam persaingan gelar juara Liga Premier. Penampilan gemilang Rayan Cherki dan kontribusi penting Nico O'Reilly menjadi kunci kemenangan City, sementara Arsenal mengalami kekalahan mengejutkan yang membuka peluang bagi tim asuhan Pep Guardiola.

Pertandingan tandang Manchester City ke markas Chelsea pada Minggu sore menjadi pusat perhatian utama setelah serangkaian hasil mengejutkan di Liga Premier pada Sabtu. Arsenal , yang memimpin klasemen, secara tak terduga kalah di kandang sendiri dari Bournemouth. Kekalahan ini membuka lebar peluang bagi skuad asuhan Pep Guardiola dalam perebutan gelar juara. Sementara itu, Liverpool yang berada di peringkat kelima berhasil menghindari kekalahan saat melawan Fulham, memberikan tekanan lebih lanjut kepada The Blues yang sedang berjuang keras untuk mengamankan tempat di Liga Champions.

Chelsea diperkirakan akan mengalami kesulitan berat melawan City, mengingat performa buruk mereka yang mengakibatkan kekalahan dalam empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu-satunya kemenangan diraih saat melawan tim League One, Port Vale, di Piala FA dengan skor telak 7-0. Situasi ini membuat penampilan City di babak pertama, yang lebih mirip sesi sparring, menjadi sangat mengejutkan. Kedua tim saling menguji kekuatan dan strategi sebelum menunjukkan kemampuan terbaik mereka setelah jeda. Dan memang, itulah yang terjadi. City memecah kebuntuan di awal babak kedua melalui Nico O'Reilly, pahlawan Carabao Cup, yang mencetak gol pembuka. Gol kedua dari Marc Guehi segera menyusul, menambah keunggulan City. Jeremy Doku kemudian memanfaatkan kesalahan Moises Caicedo dalam menguasai bola untuk mencetak gol ketiga, semakin mempertegas dominasi City.

Pertandingan hari Minggu di London barat ini sangat krusial dan memiliki dampak besar pada jalannya musim, berpotensi menjadi titik balik yang akan dikenang sepanjang sejarah sepak bola. Pemain yang menjadi sorotan utama adalah Rayan Cherki. Pemain yang sering dianggap tidak konvensional dan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi sebagai wonderkid remaja ini, awalnya dianggap sebagai pilihan berisiko sebagai pengganti Kevin De Bruyne. Namun, Cherki membuktikan dirinya sebagai pembelian cerdas untuk masa depan dengan harga hanya £34 juta ($45 juta). Bahkan, ia berpotensi menjadi penentu utama apakah City akan mengangkat trofi juara liga atau tidak.

Gelandang asal Prancis ini membuka kebuntuan dalam pertandingan yang ketat dengan umpan silangnya kepada O'Reilly. Ia juga menciptakan assist brilian untuk gol Guehi, menunjukkan kemampuan menggiring bola dan visi bermain yang luar biasa. Dua assistnya dalam waktu tujuh menit berhasil mengantarkannya mengoleksi 10 assist di Liga Premier musim ini, sebuah catatan yang hanya bisa dikalahkan oleh Bruno Fernandes.

Tim yang paling merasa dirugikan dari pertandingan Minggu lalu adalah mereka yang bahkan tidak bertanding. Sorakan dari pendukung tamu di Stamford Bridge, 'Kalian lihat, Arsenal?', terus menggema seiring berjalannya pertandingan dan semakin keras setiap kali City mencetak gol. City berhasil memperkecil jarak poin dengan The Gunners menjadi enam poin, dengan satu pertandingan di tangan. Namun, yang lebih penting, mereka akan menjamu Arsenal di Etihad Stadium pada akhir pekan depan dalam pertandingan yang sering kali menjadi penentu gelar juara dalam beberapa musim terakhir.

Skuad Guardiola pernah menghancurkan Arsenal pada musim 2022-23 sebelum Arsenal mampu menahan imbang 0-0 pada musim berikutnya, yang memicu kritik dari Rodri mengenai mentalitas Arsenal yang dinilai kurang memiliki keinginan untuk memenangkan pertandingan dan liga. Hasil imbang 2-2 yang menegangkan di awal musim 2024-25, jika ditinjau kembali, menjadi indikasi bahwa kedua tim yang belum sempurna ini mungkin akan selalu tertinggal dari Liverpool. Kini, enam hari persiapan menanti menjelang salah satu pertandingan Liga Premier paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir.

Arsenal memiliki gangguan, atau mungkin berkah, berupa leg kedua perempat final Liga Champions melawan Sporting sebelum pertandingan tersebut, sementara City memiliki waktu seminggu penuh untuk mempersiapkan diri. Penduduk Manchester sering memandang London dengan tatapan curiga, tetapi O’Reilly justru menikmati momen terbaik dalam hidupnya selama dua kunjungan terakhirnya ke ibu kota bersama City. Setelah menghancurkan impian Arsenal untuk meraih empat gelar dengan penampilan gemilang di final Carabao Cup di Wembley tiga minggu lalu, pemain berusia 21 tahun ini tampak belum puas dan bertekad untuk meningkatkan tekanan kepada The Gunners.

Hasrat O’Reilly yang tak terbendung terlihat jelas di babak pertama ketika ia melakukan tekel keras terhadap Estevao dan menciptakan peluang bagus yang sayangnya gagal dimaksimalkan oleh Cherki. Pemain Prancis itu membalas budi di babak kedua dengan umpan silang yang indah, dan O’Reilly tidak mengecewakan, mengungguli Andrey Santos dalam duel udara dan menghasilkan sundulan memukau, yang bahkan Erling Haaland, yang berdiri di sampingnya, pasti akan bangga melihatnya.





