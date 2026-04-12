Manchester City Tundukkan Chelsea 3-0 di Stamford Bridge

Manchester City meraih kemenangan gemilang atas Chelsea dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-32. Hasil ini mempersempit jarak poin dengan Arsenal dalam perburuan gelar juara.

Perayaan gol Marc Guehi (kanan) setelah mencetak gol untuk Manchester City dalam pertandingan Liga Inggris 2025/26 melawan Chelsea di Stamford Bridge pada Minggu (12/4/2026). ManCity.com.

Jakarta (ANTARA) - Manchester City menunjukkan dominasi luar biasa dengan mengalahkan Chelsea dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-32 yang berlangsung di Stadion Stamford Bridge pada Minggu (12/4) malam WIB. Hasil ini memberikan dampak signifikan bagi perburuan gelar juara. City berhasil mengamankan 64 poin, menempatkan mereka di posisi kedua klasemen, semakin mendekati Arsenal yang saat ini hanya unggul enam poin. Namun, perlu diingat bahwa City masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan, yang berarti peluang mereka untuk menyalip Arsenal semakin terbuka lebar.

Pertandingan yang berlangsung sangat sengit sejak awal babak pertama menyuguhkan permainan terbuka dari kedua tim, yang menghasilkan sejumlah peluang emas. City memberikan ancaman pada menit ke-4 melalui skema umpan silang yang dikirimkan oleh Marc Guehi, tetapi sayang, upaya Erling Haaland untuk memanfaatkan umpan tersebut berhasil dihalau oleh lini belakang Chelsea yang tampil solid. Chelsea merespons dengan aksi individu dari Cole Palmer, yang hampir saja membuahkan gol, namun sayang tembakannya melebar tipis dari gawang. Kiper City, Gianluigi Donnarumma, menjadi pusat perhatian pada babak pertama berkat penampilan gemilangnya dalam melakukan sejumlah penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan tembakan keras dari Pedro Neto. Selain Donnarumma, lini belakang City juga tampil sangat solid dan disiplin. Bek muda berbakat, Abdukodir Khusanov, beberapa kali menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa dengan melakukan blok-blok penting, termasuk menggagalkan upaya Joao Pedro untuk mencetak gol.

Babak kedua menjadi panggung bagi dominasi Manchester City yang semakin menjadi-jadi. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-51 melalui gol yang dicetak oleh O'Reilly, yang berhasil menyambut umpan silang akurat dari Rayan Cherki dengan sundulan terarah yang tak mampu dihentikan oleh kiper Chelsea, Robert Sanchez. Keunggulan City semakin bertambah pada menit ke-57. Berawal dari situasi bola mati, Cherki kembali menunjukkan peran vitalnya dengan memberikan umpan cerdik yang diselesaikan dengan sempurna oleh Marc Guehi, menjadikan skor 2-0. Chelsea berusaha keras untuk bangkit dan mengubah keadaan dengan melakukan sejumlah pergantian pemain, termasuk memasukkan pemain muda potensial, Alejandro Garnacho. Namun, justru lini pertahanan mereka kembali melakukan kesalahan fatal. Pada menit ke-68, Doku berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Chelsea untuk mencetak gol ketiga yang memastikan kemenangan gemilang bagi Manchester City.

Susunan pemain kedua tim menunjukkan taktik dan strategi yang diterapkan oleh masing-masing pelatih. Chelsea memainkan formasi yang berisikan: Sanchez; Gusto (Acheampong 89’), Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo (Essugo 83’), Santos (Lavia 67’); Estevao (Garnacho 67’), Neto, Palmer; Joao Pedro (Delap 83’). Sementara itu, Manchester City menurunkan skuad terbaiknya dengan formasi: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly (Ait-Nouri 64’); Bernardo Silva (Kovacic 82’), Rodri; Semenyo, Doku (Savinho 77’), Cherki (Foden 77’); Haaland.

Pertandingan ini menjadi bukti nyata kekuatan Manchester City dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim ini, sekaligus menunjukkan betapa ketatnya persaingan di papan atas klasemen





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

