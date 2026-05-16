Manchester City Menang Piala Liga Inggris, Pep Guardiola: 'Kami Harus Bergerak, Berlari, dan Bermain melawan Chelsea'

Pep Guardiola, pelatih Manchester City, meminta para pemainnya untuk bermain lebih keras dan mengalahkan Chelsea demi mengincar trofi keduanya musim ini. Dia juga berterima kasih kepada para penggemar yang berjuang untuk hadir ke Wembley.

Ruben Dias, Rodri, Erling Haaland memegang trofi saat para pemain Manchester City merayakan gelar juara Piala Liga Inggris usai pertandingan final Piala Liga Inggris antara Arsenal vs Manchester City di Stadion Wembley di London pada 22 Maret 2026.

City memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Seperti final sebelumnya, ia meminta para pemainnya untuk bermain lebih keras dan bisa mengalahkan Chelsea demi mengincar trofi keduanya musim ini. Pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita harus bergerak, berlari, dan bermain melawan Chelsea untuk mengalahkan mereka. Selain itu, kemenangan sangat penting untuk membalas perjuangan para penggemarnya yang akan hadir langsung ke Wembley.

Ini pesannya. Pesannya adalah final Piala FA, di Wembley, dengan dua klub bergengsi, dengan para penggemar kami yang berusaha, melakukan upaya luar biasa untuk datang ke London tidak murah. Pep Guardiola mengatakan sangat antusias menyambut laga final yang kembali digelar di stadion nasional Inggris tersebut. Saya sudah sering ke sana, setidaknya di ruang tunggu atau di sebuah ruangan khusus.

Mungkin saya akan ke sana 24 kali lagi. Itu tempat yang sangat istimewa. Pelatih asal Spanyol itu menyebut jika ia memiliki kenangan positif dengan Wembley sejak masih melatih Barcelona. Sejak Barcelona, saat kami memenangkan Liga Champions pertama bersama klub saya.

Dan setelah itu bersama United untuk kedua kalinya bersama Barcelona sebagai manajer, dan berkali-kali sejak saya di sini, kami melaju ke semifinal, final, menang, kalah, kalah, menang. Semuanya. Mereka mengatur pertandingan final dengan sangat baik. Semuanya sangat bagus.

Lapangannya luar biasa, semoga cuacanya bagus, dan tidak akan terjadi apa pun dengan para penggemar yang datang ke stadion dari kedua belah pihak. Bagi Pep Guardiola, laga ini selayaknya penebusan dosa musim lalu saat mengalami kegagalan di final Piala FA 2024-2025. Pada final Piala FA 2024-2025, Manchester City harus rela kehilangan gelar usai kalah dari Crystal Palace di final dengan skor 0-1. Jadwal Siaran Langsung Persik Kediri Vs Persija Jakarta di Super League 2025-2025.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun: Harga BBM Subisidi Tak Akan Naik Selama Minyak Dunia Rata-rata 100 Dollar Per Barel. Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com.

Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester City Piala Liga Inggris Chelsea Pep Guardiola Wembley

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester City Sikat Palace, Pep Guardiola Bawa Kabar Bahagia Jelang Final Piala FAPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Rotasi Ekstrem Pep Guardiola, Pasrah Kejar Arsenal saat Manchester City Alami Kelelahan HebatPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Pep Guardiola Kedapatan Bicara dengan Pemain Crystal Palace Usai Manchester City Menang TelakPep Guardiola berbincang dengan pemain Palace setelah City menang 3-0, tekanan gelar Liga Inggris semakin mendalam.

Read more »

Pep Guardiola Sebut Manchester City Siap Siaga Merebut Posisi Puncak dari ArsenalPep Guardiola menegaskan City siap manfaatkan peluang di sisa laga Liga Inggris, setelah menang atas Crystal Palace.

Read more »