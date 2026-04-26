Manchester City Melaju ke Final Piala FA Usai Kalahkan Southampton 2-1

Manchester City berhasil melaju ke final Piala FA setelah mengalahkan Southampton dengan skor 2-1 dalam pertandingan semifinal yang berlangsung di Stadion Wembley, London, pada 25 April 2026.

Gol pembuka dicetak oleh Finn Azaz dari Southampton pada menit ke-79, namun Manchester City berhasil membalikkan kedudukan dengan gol-gol dari Jeremy Doku (82') dan Nico Gonzalez (87'). Pep Guardiola, pelatih Manchester City, mengaku tidak pernah meremehkan lawan meski timnya telah tak terkalahkan dalam 19 pertandingan terakhir. Ia menilai bahwa meski dominan, para pemainnya masih kurang efektif dalam penyelesaian akhir, terutama di kotak penalti. Guardiola juga memuji semangat juang timnya di babak kedua yang membuat mereka menciptakan banyak peluang.

Dengan hasil ini, Manchester City memiliki kesempatan untuk meraih gelar domestik setelah sebelumnya telah memenangkan Piala Liga dan masih berpeluang untuk mengamankan trofi Liga Premier. Namun, Guardiola tetap bersikap hati-hati dan menolak untuk membicarakan kemungkinan meraih treble domestik, karena menurutnya masih terlalu jauh. Ia juga menekankan kepada para pemainnya untuk tetap fokus pada sisa pertandingan musim ini yang masih padat. Guardiola bahkan mengaku bahwa gelar Liga Premier hampir lepas dari tangan mereka, dan mereka harus kembali ke posisi kedua.

Sementara itu, Southampton harus menelan kekalahan meski mereka sempat memimpin dalam pertandingan. Azaz, yang mencetak gol pembuka, menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut. Namun, mereka gagal mempertahankan keunggulan dan akhirnya harus mengakui kekalahan.

