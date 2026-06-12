Manchester City Diperingatkan untuk Mempertahankan Rodri

Manchester City diperingatkan bahwa mereka akan kesulitan mempertahankan Rodri jika Real Madrid datang meminangnya. Musim panas ini akan diwarnai perubahan besar dengan kemungkinan seorang gelandang peraih Ballon d'Or yang akan menjadi bagian dari perombakan besar-besaran.

Manchester City telah diperingatkan bahwa mereka akan kesulitan mempertahankan Rodri jika Real Madrid datang meminangnya. Musim panas ini tampaknya akan diwarnai perubahan besar, dengan kemungkinan seorang gelandang peraih Ballon d'Or akan menjadi bagian dari perombakan besar-besaran yang akan dilakukan.

Setelah 10 tahun penuh prestasi di Inggris, pelatih legendaris asal Catalunya, Guardiola, memutuskan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal dan meninggalkan tekanan dalam mengelola tim di Liga Premier. Ia kini bersiap untuk menikmati masa istirahat yang memang pantas ia dapatkan. Pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul mengenai bagaimana City akan tampil tanpa sosok ikonik di pucuk pimpinan. Harapannya adalah Enzo Maresca - mantan asisten Guardiola - akan mengambil alih tugas berat untuk mengikuti jejak yang telah memecahkan rekor.

Ia ingin menanamkan ciri khasnya sendiri pada skuad The Blues, dengan spekulasi mengenai pergerakan pemain masuk dan keluar dari Etihad menjelang jendela transfer berikutnya yang akan dibuka pada 15 Juni. Sudah lama dikabarkan bahwa pemain internasional Spanyol, Rodri, menarik perhatian dari tanah airnya. Pemain asal Madrid dan mantan bintang Atletico ini akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-30 dan penampilannya tidak lagi sama sejak mengalami cedera ACL yang parah pada September 2024.

Dia kemungkinan besar akan langsung mengambil kesempatan untuk kembali ke akar-akarnya dan bergabung dengan 'Galacticos' di Santiago Bernabeu. Ketika ditanya apakah perpindahan semacam itu bisa disetujui, mantan pemain dan pelatih City, Reid-yang berbicara dalam lelang bertema Piala Dunia terbesar di dunia-menjelaskan bahwa cedera ligamen silang memang parah, tetapi dia adalah pemain berkualitas. Ada rezim baru yang akan datang, dan ada kabar bahwa Real Madrid tertarik.

Karena dia orang Spanyol, Reid pikir jika Real Madrid datang, akan sulit bagi Man City untuk mempertahankannya. Tapi dia pemain berkualitas dan dia akan kembali sebaik dulu, menurut Reid. Rodri - yang telah mengoleksi empat gelar Liga Premier dan satu gelar Liga Champions - bukanlah satu-satunya bintang City yang dikabarkan akan segera hengkang. Bek asal Portugal, Ruben Dias, juga dikabarkan sedang mempertimbangkan pilihannya.

Ditanya apakah Guardiola akan diikuti oleh beberapa wajah familiar yang hengkang, Reid menambahkan bahwa akan ada perubahan, dan itu bagian dari sepak bola. Masa kepemimpinan Pep di Manchester City sudah terlihat oleh semua orang - luar biasa. Dengan rezim baru, Reid pikir wajar jika ada perubahan. Itu tergantung bagaimana mereka mengelolanya.

Masih banyak pemain berkualitas di Manchester City, seperti yang kita tahu. Tapi pasti ada rezim baru. Reid pikir ini menarik, dan Liga Premier akan sangat menarik hingga tak terbayangkan. Perubahan manajerial yang berbeda - tidak hanya di Man City. Ini akan menjadi musim yang menarik





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