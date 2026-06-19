Manchester City dan Manchester City: Jeremy Doku dan Josko Gvardiol akan memperpanjang kontrak mereka

Manchester City telah mencapai kesepakatan lisan dengan Jeremy Doku, pemain bintangnya, untuk memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2028. Kontrak barunya akan berlaku hingga 2031 dan disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan. Selain Doku, transfer rekan setimnya di lini belakang, Josko Gvardiol, ke Manchester City juga akan segera diumumkan. Josko Gvardiol, yang juga menjadi incaran Bayern, juga akan memperpanjang kontraknya di Manchester City. Mantan pemain Leipzig ini belakangan juga disebut-sebut sebagai kandidat di FC Bayern München, yang tampaknya masih mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan tengah—terutama jika Min-jae Kim atau Hiroki Ito akhirnya meninggalkan klub.

Manchester City telah mencapai kesepakatan lisan dengan Jeremy Doku , pemain bintangnya, untuk memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2028. Kontrak barunya akan berlaku hingga 2031 dan disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan.

Doku pindah ke Inggris dari Stade Rennes pada tahun 2023 dengan nilai transfer sekitar 60 juta euro, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi di Liga Premier. Di kubu Skyblues, ia dengan cepat menjadi pemain inti dan juga termasuk di antara pemain kunci tim runner-up Liga Inggris tersebut pada musim lalu. Dalam 47 pertandingan resmi, Doku mengumpulkan 22 poin. Saat ini, Doku sedang bertanding bersama tim nasional Belgia di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Selain Doku, transfer rekan setimnya di lini belakang, Josko Gvardiol, ke Manchester City juga akan segera diumumkan. Kontraknya pun kabarnya akan diperpanjang hingga 2031. Josko Gvardiol, yang juga menjadi incaran Bayern, juga akan memperpanjang kontraknya di Manchester City. Mantan pemain Leipzig ini belakangan juga disebut-sebut sebagai kandidat di FC Bayern München, yang tampaknya masih mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan tengah—terutama jika Min-jae Kim atau Hiroki Ito akhirnya meninggalkan klub





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