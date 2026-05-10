Manajemen Persipura Jayapura Bers siropbarkan Skuad, Memutuskan Tak Promosi 2025/2026

Manajemen Persipura Jayapura memutuskan untuk disbanding skuad akhrinya berpetualang di Championship 2025/2026 setelah gagal promosi ke Super League. Keputusan ini diumumkan internal di Hotel Horison, Kotaraja, Papua, hari Minggu (10/5/2026). Para pemain dan ofisial hadir dalam acara penutupan musim yang menandai berakhirnya perjalanan Persipura di Championship 2025/2026.

BERITA TASIK - Manajemen Persipura Jayapura telah secara resmi membubarkan skuat setelah gagal promosi ke Super League 2025/2026. Pemain tim dengan nama Mutiara Hitam itu diperkenarkan untuk meninggalkan Jayapura dan kembali ke rumah masing-masing.

Langkah Persipura berhenti di babak play-off Championship 2025/2026 usai kalah 0-1 dari Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Jumat (8/5/2026). Pembubaran tim dilakukan internal di Hotel Horison, Kotaraja, Papua, Minggu (10/5/2026). Seluruh pemain, pelatih, dan ofisial hadir dalam acara penutupan musim yang menandai berakhirnya perjalanan Persipura di Championship 2025/2026. Pemain berpisah dengan rasa penuh haru.

Sejumlah pemain Persipura tidak mampu menahan air mata untuk saling berpamitan.





