Manajemen Milan Diganti Amorim, Man United Dipastikan Dapat Manfaat dan Update Piala Dunia 2026

Ruben Amorim resmi ditunjuk sebagai pelatih AC Milan menggantikan Massimiliano Allegri. Artikel ini juga membahas kabar lain terkait Piala Dunia 2026, naturalisasi pemain Timnas Indonesia, dan berita terkini klub besar.

Pemain Manchester United Jadi Bintang di Piala Dunia 2026 , Amad Diallo Bawa Pantai Gading Ukir Kemenangan atas Ekuador Media Inggris melaporkan Amorim telah mencapai kesepakatan dengan Rossoneri dan akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim.

Jika tak ada aral melintang, pria berusia 41 tahun tersebut akan menggantikan Massimiliano Allegri yang meninggalkan San Siro usai musim yang mengecewakan. Milan gagal mengamankan tiket Liga Champions setelah hanya finis di posisi kelima Serie A.Kehadiran Amorim menjadi bagian dari proyek besar yang tengah dijalankan Milan. Klub asal Kota Mode itu sebelumnya juga melakukan perombakan besar-besaran di jajaran manajemen setelah hasil buruk musim lalu.

Nama-nama penting seperti direktur olahraga Igli Tare, CEO Giorgio Furlani, hingga direktur teknik Geoffrey Moncada dikabarkan ikut meninggalkan klub dalam restrukturisasi yang sedang berlangsung. Legenda Manchester United Ngamuk Qatar Dirugikan Penalti Kontra Swiss di Piala Dunia 2026, FIFA Diminta Turun Tangan Amorim diharapkan mampu mengembalikan Milan ke papan atas sepak bola Italia sekaligus bersaing kembali di level Eropa. Reputasinya sebagai pelatih muda berbakat menjadi alasan utama Rossoneri menjatuhkan pilihan kepadanya.

Tak hanya itu, Milan juga disebut ingin memboyong sosok yang pernah bekerja bersama Amorim. Kepala pemandu bakat Nottingham Forest, Pedro Ferreira, masuk dalam radar untuk bergabung dalam proyek baru tersebut. Sementara itu, Manchester United turut mendapat keuntungan dari kembalinya Amorim ke dunia kepelatihan. Dengan sang pelatih kembali bekerja, beban kompensasi yang sebelumnya masih harus ditanggung Setan Merah akan berkurang secara signifikan.

Di sisi lain, United juga mendapat kabar positif setelah resmi menjadi subjek serial dokumenter Amazon All or Nothing untuk musim depan. Untuk pertama kalinya, publik akan melihat lebih dekat kehidupan di balik layar klub raksasa Inggris tersebut. Kamera akan mengikuti aktivitas tim utama yang kini ditangani Michael Carrick, sekaligus menyoroti perkembangan tim wanita dan akademi klub sepanjang musim.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk membuka pintu kami, sehingga untuk pertama kalinya para penggemar di seluruh dunia bisa melihat lebih dekat kehidupan di balik layar klub yang memiliki arti besar bagi begitu banyak orang," ujar Chief Communications Officer Manchester United, Toby Craig. Manchester United mulai cuci gudang di era Michael Carrick. Casemiro hengkang, sementara sosok yang dijuluki The Next Casemiro dikabarkan segera merapat. Timnas Prancis datang ke Piala Dunia 2026 dengan sederet bintang kelas dunia.

Namun, di balik gemerlap nama besar seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, ada satu soso Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut gembira keputusan Komisi X DPR RI yang menyetujui rekomendasi kewarganegaraan untuk dua pemain keturunan, Mitchell Lee Baker dan Lu Bagi sejumlah pemain Timnas Indonesia, tahun 2026 menjadi tahun yang spesial. Pasalnya, beberapa pemain ini rayakan momen bahagia bersama pasangan di tahun ini Piala Dunia 2026 kembali diwarnai kontroversi di luar lapangan.

FIFA kini mendapat desakan untuk menyelidiki salah satu ofisial VAR setelah tertangkap kamera melakukan ge Persaingan sengit mewarnai ajang Future Star Competition 2026 yang digelar di DM Sport, Ciledug, pada 13-14 Juni 2026. Turnamen kelompok usia U-15 itu menjadi panggung ba Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengungkapkan kabar mengejutkan soal pemain bintangnya, Lamine Yamal jelang laga perdana Piala Dunia 2026. Wonderkid Barcelona itu bel Pertandingan Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung.

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