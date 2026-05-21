Managing Director, Stakeholder Management and Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas. Danantara Indonesia akan mengoperasikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia mulai 1 Juni 2026 untuk mengelola perdagangan komoditas strategis. Fase pertama operasional dilakukan sebagai regulator transaksional untuk melakukan supervisi dan penilaian terhadap seluruh aktivitas ekspor komoditas nasional. Fase kedua, perusahaan bertransformasi menjadi pelaku dagang aktif guna meningkatkan cadangan devisa melalui penguasaan penjualan komoditas ke pasar internasional.

Managing Director , Stakeholder Management and Communications Danantara Indonesia , Rohan Hafas. Foto Fadil-Suara.com Danantara Indonesia akan mengoperasikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia mulai 1 Juni 2026 untuk mengelola perdagangan komoditas strategis .

Fase pertama operasional dilakukan sebagai regulator transaksional untuk melakukan supervisi dan penilaian terhadap seluruh aktivitas ekspor komoditas nasional. Fase kedua, perusahaan bertransformasi menjadi pelaku dagang aktif guna meningkatkan cadangan devisa melalui penguasaan penjualan komoditas ke pasar internasional. Indonesia tengah mematangkan langkah strategis untuk mengoptimalkan tata kelola perdagangan komoditas bernilai tinggi milik negara. Lembaga ini menyiapkan anak usahanya, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), untuk mengemban misi baru dalam mengendalikan alur perdagangan komoditas.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, mengungkapkan bahwa perusahaan baru ini dijadwalkan akan mulai beroperasi secara efektif pada 1 Juni 2026. Dalam implementasinya, peran DSI di pasar perdagangan internasional akan berevolusi secara bertahap. Fase pertama direncanakan berjalan mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada paruh kedua tahun ini, DSI akan mengambil peran di balik layar sebagai regulator transaksional.

Pada tahapan awal ini, DSI memiliki kewenangan penuh untuk melakukan supervisi, pemeriksaan, serta penilaian terhadap setiap transaksi ekspor komoditas strategis. Langkah pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas perdagangan di pintu keluar pabean telah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan mekanisme harga yang ditetapkan pemerintah. Setelah merampungkan fase konsolidasi di akhir tahun, DSI akan langsung tancap gas memasuki fase kedua. Pada tahap lanjutan ini, korporasi akan bertransformasi penuh menjadi pelaku perdagangan aktif atau bertindak sebagai trading house secara langsung.

Lewat skema komersial murni tersebut, DSI tidak lagi sekadar menjadi perantara, melainkan akan memotong rantai pasar dengan membeli komoditas strategis langsung dari para eksportir domestik. Setelah melakukan penyelesaian pembayaran kepada produsen lokal, DSI yang akan menguasai kepemilikan fisik barang dan menavigasi proses penjualan ke pasar internasional secara mandiri. Konsekuensi dari model bisnis ini membuat DSI memegang tanggung jawab penuh terhadap segala bentuk mitigasi risiko perdagangan yang muncul, mulai dari fluktuasi harga komoditas global hingga risiko pengiriman logistik.

Seluruh hasil penetrasi pasar internasional tersebut nantinya akan diterima dalam bentuk valuta asing (valas) sesuai dengan denominasi negara tujuan kerja sama. Kendati demikian, manajemen menjamin sistem keuangan dalam negeri akan mendapat dampak positif instan karena seluruh dana hasil likuidasi perdagangan tersebut diwajibkan masuk kembali ke kas negara tanpa ada kebocoran di luar negeri. Dan kemudian dana itu akan kembali ke Indonesia secara full untuk hasil penjualannya





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Managing Director Stakeholder Management Communications Danantara Indonesia PT Danantara Sumber Daya Indonesia Pengoperasian Perdagangan Komoditas Strategis Fase Pertama Operasional Fase Kedua Penyedia Komoditas Penjual Komoditas Penilaian Terhadap Setiap Transaksi Ekspor Kom Penyedia Komoditas Domestik Penjual Komoditas Domestik Penjual Komoditas Ke Pasar Internasional Penguasaan Penjualan Komoditas Ke Pasar Intern Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec Penjualan Komoditas Ke Pasar Internasional Sec

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Bentuk Danantara Sumber Daya Indonesia untuk Awasi Ekspor Batu Bara dan CPOPemerintah membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia untuk mengawasi ekspor SDA strategis seperti batu bara dan sawit demi cegah transfer pricing.

Read more »

Apa Itu Danantara Sumber Daya Indonesia? 'Senjata' Baru Prabowo Sikat MafiaPT Danantara Sumber Daya Indonesia adalah BUMN baru bentukan Prabowo untuk menyikat mafia ekspor SDA.

Read more »

Pemerintah Bentuk BUMN Baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Apa Alasannya?Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang khusus mengatur soal ekspor Indonesia. Pembentukannya ditetapkan dalam (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam disahkan Prabowo pada Rabu (20/5/2026). Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.

Read more »

Danantara Beberkan Alasan Pembentukan BUMN Khusus Ekspor Batu Bara CsBPI Danantara menjelaskan alasan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Read more »