Manchester United menghadapi risiko degradasi 27,5 persen dengan statistik terburuk sejak 1972. Tim kini berisiko finis ke-18 seperti Tottenham musim lalu meski tren historis menunjukkan perjuangan berat.

Manchester United sedang menghadapi situasi terburuk dalam sejarah modern klub dengan memulai musim Premier League 2026/2027 secara buruk. Setan Merah hanya mengumpulkan delapan poin dari 11 pertandingan pertama, menandai performa awal terburuk sejak tahun 1972. Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam di antara suporter dan analis mengenai kemungkinan tim mengalami nasib tragis di akhir musim.

Perbandingan Mirip Dengan Krisis Tottenham

Posisi terkini Manchester United memiliki kemiripan yang mengkhawatirkan dengan performa Tottenham Hotspur pada periode yang sama di musim lalu. Spurs berada di peringkat kelima dengan 18 poin setelah 11 laga, unggul 10 angka dari perolehan United saat ini. Namun, data expected goals (xG) Tottenham waktu itu menunjukkan performa yang sesungguhnya jauh lebih buruk daripada peringkat klasemen.

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Saat ini, statistik Manchester United tidak menyembunyikan masalah yang lebih nyata. Tim ini menempati posisi di antara enam tim dengan catatan performa terburuk di liga. Lini pertahanan menjadi kelemahan utama yang memperparah situasi, meskipun performa lini serang mereka sebenarnya tidak terlalu buruk secara statistik.

Kegagalan Konversi Peluang oleh Pochettino

Pelatih kepala Manchester United, Mauricio Pochettino, menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki kualitas peluang tim sekaligus mengurangi kesempatan berbahaya bagi lawan. Statistik menunjukkan bahwa United hanya mampu mengonversi tujuh persen peluang menjadi gol, sebuah angka yang sangat rendah untuk standar tim besar.

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Sebaliknya, lawan mereka berhasil mencetak gol dari 16 persen kesempatan yang didapat. Masalah ini bukan hanya soal penyelesaian akhir atau kemampuan penjaga gawang, tetapi menyangkut kualitas tembakan itu sendiri. United menjadi tim dengan kualitas peluang tembakan terburuk kedua di Liga Inggris berdasarkan statistik xG per tembakan.

Kombinasi buruk antara konversi rendah dan pertahanan yang mudah ditembus membuat Manchester United kesulitan mendapatkan hasil positif. Mereka menciptakan banyak peluang, namun gagal memanfaatkannya di dalam kotak penalti lawan. Situasi ini semakin diperparah dengan kerugian 19 poin dibandingkan pencapaian mereka pada rangkaian pertandingan yang sama musim lalu.

Prediksi Degradasi dan Skenario Akhir Musim

Model analisis performa menggunakan data historis, kekuatan tim, dan kualitas lawan memperkirakan peluang Manchester United terdegradasi mencapai 27,5 persen. Angka ini menjadikan United sebagai tim dengan kemungkinan degradasi tertinggi kelima di liga, di bawah Crystal Palace, Sunderland, Ipswich, dan Coventry. Prediksi model ini menempatkan posisi paling mungkin bagi United di peringkat ke-18 dengan probabilitas 10,1 persen.

Jika prediksi tersebut menjadi kenyataan, klub yang telah 13 kali menjuarai Premier League tersebut akan terdegradasi ke divisi kedua. Meskipun demikian, masih terdapat kemungkinan sekitar 90 persen United finis di posisi selain tiga terbawah. Peluang terbesar berikutnya adalah finis di tiga peringkat tepat di atas zona degradasi.

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Salah satu skenario yang cukup mungkin adalah Manchester United finis di posisi ke-17, sama seperti pencapaian Tottenham musim lalu. Prediksi ini menunjukkan bahwa meski degradasi bukan hasil yang paling mungkin, ancaman tersebut tetap tidak bisa diabaikan. Rekor historis memberikan gambaran kurang menggembirakan, di mana hanya separuh tim dengan delapan poin awal yang berhasil bertahan.