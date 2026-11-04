Man Utd Balikkan Skor 3-2 Kalahkan AS Roma di Liga Champions

Manchester United bangkit dari keterlambatan 0-2 untuk mengalahkan AS Roma 3-2 di Liga Champions. Bruno Fernandes dan Matheus Cunha cetak gol penentu kemenangan untuk The Red Devils di Old Trafford.

Kemenangan 3-2 atas AS Roma di Old Trafford membuktikan ketahanan mental para pemain Manchester United dalam pertandingan Liga Champions pada Selasa, 3 November 2026. Pelatih Michael Carrick memimpin timnya bangkit dari deficit dua gol menjadi unggul berkat kontribusi krusial Bruno Fernandes dan Matheus Cunha.

Mekanisme Kebangkitan Dua Gol Man Utd

Tim tuan rumah memulai pertandingan dengan performa yang jauh dari ekspektasi dan sangat rentan terhadap kesalahan pertahanan. Baru pada menit ke-11, Matias Soule memanfaatkan kelengahan lini belakang Manchester United untuk membawa AS Roma memimpin lebih dulu dengan skor 1-0. Keadaan memburuk enam menit kemudian saat Donyell Malen sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-17, menggandakan keunggulan tim tamu menjadi 2-0.

Also read Live Streaming Man Utd vs Roma: Jadwal dan Link Nonton Liga Champions

Kejatuhan skor dua nol di kandang sendiri memaksa Manchester United mengubah strategi permainan secara drastis. Pelatih Michael Carrick mengakui bahwa timnya terlalu sering mempersulit situasi yang sebenarnya bisa diendapkan dengan kontrol lebih baik. Namun, setelah jeda babak pertama, Carrick memberikan instruksi tegas agar anak asuhnya bermain lebih positif dan tetap memiliki kepercayaan penuh bahwa peluang comeback masih ada.

Bruno Fernandes tampil sebagai pahlawan pertama babak kedua dengan mencetak gol penyusun skor pada menit ke-58 melalui titik penalti. Eksekusi kapten ini menjadi momen psikologis penting karena ia harus menghadapi situasi teknis yang menegangkan di mana tendangan awalnya perlu diulang. Keberanian Fernandes menahan tekanan dalam momen kritis tersebut menunjukkan kematangannya sebagai pemimpin di lapangan.

Advertisement

Tanggapan Pelatih dan Posisi Pihak Berwenasa

Michael Carrick secara terbuka menelaah performa timnya dengan jujur di konferensi pers kepada beIN SPORTS setelah pertandingan berakhir. Pelatih Manchester United ini menyatakan bahwa mereka cenderung melakukan segala sesuatu dengan cara yang sulit dan tidak perlu. Ia juga secara eksplisit mengakui bahwa timnya telah menghukum diri sendiri dengan memberikan kesempatan mudah kepada lawan untuk mencetak gol melalui kesalahan individu.

Di sisi lain, AS Roma datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat keunggulan dua gol yang mereka raih dalam babak pertama. Tim tamu berhasil memanfaatkan momen-momen kelemahan pertahanan Manchester United dengan presisi yang tajam. Matias Soule dan Donyell Malen menjadi dua nama kunci yang menyumbang gol bagi AS Roma, menunjukkan efektivitas serangan balik yang mereka bangun selama pertandingan berlangsung.

Sikap Carrick yang memberikan apresiasi khusus kepada Bruno Fernandes mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang fokus pada keberanian mengambil tanggung jawab. Menurutnya, tidak semua pemain memiliki mentalitas kuat untuk menghadapi situasi penalti yang penuh tekanan seperti yang dihadapi oleh kapten United. Pengakuan ini menjadi indikator penting bagi pengembangan mentalitas tim di bawah asuhannya.

Dampak Nyata dan Jadwal Pertandingan Berikutnya

Momentum pertandingan berubah total pada sepuluh menit terakhir babak kedua. Matheus Cunha mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-83, meredam harapan AS Roma untuk mengamankan hasil imbang. Tiga menit kemudian, pada menit ke-86, Matheus Cunha kembali membobol gawang lawan dengan gol kedua personalnya dalam pertandingan ini.

Advertisement

Dua gol cepat yang dicetak Matheus Cunha secara instan mengubah dinamika pertandingan dari kekalahan menjadi kemenangan. Skor akhir 3-2 memastikan Manchester United mengamankan tiga poin berharga di kandang sendiri. Old Trafford yang sebelumnya sempat terdiam oleh tekanan skor, akhirnya bergemuruh kembali menyambut kebangkitan tim kesayangan mereka di depan para suporter setia.

Hasil ini menjadi ujian keras bagi AS Roma yang kehilangan keunggulan besar di kandang lawan. Sisa waktu pertandingan tidak lagi cukup bagi tim tamu untuk membongkar pertahanan Manchester United yang kini bermain dengan kepercayaan penuh. Kemenangan ini juga menjadi bukti nyata ketangguhan tim Manchester United dalam menghadapi tekanan balik di kompetisi tingkat Eropa.

Untuk jadwal lanjutan Liga Champions, para suporter dapat menunggu informasi siaran langsung untuk pertandingan antara Barcelona dan Aston Villa pada 5 November 2026. Informasi mengenai link live streaming resmi dapat diakses melalui platform SCTV dan Vidio untuk memastikan tidak ada momen penting yang terlewatkan dalam perjalanan kompetisi berlangsung.