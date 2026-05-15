Man United's Bruno Fernandes: Saddened by Declan Rice's Arsenal Move, Admits He Deserves to Play for Red Devils

Man United's Bruno Fernandes admits he was saddened by Declan Rice's move to Arsenal and believes the Englishman deserves to play for the Red Devils.
Bolasport.com - Kapten Man United , Bruno Fernandes , mengaku sempat sedih melihat Declan Rice gabung Arsenal dan ingin gelandang Inggris itu merapat ke Old Trafford. Kedua gelandang tersebut menjadi penampil terbaik di Liga Inggris 2025-2026 berkat kiprahnya bersama Man United dan Arsenal .
Hal ini terlihat dari penghargaan Football Writers Association (FWA) 2026 di mana keduanya berada di urutan dua teratas. Bruno Fernandes terpilih sebagai pemenang dengan 45 persen perolehan suara, sementara Declan Rice di posisi kedua. Dua nama tersebut berada di urutan teratas daftar itu karena dari performa apik keduanya secara individu. Hingga artikel ini dibuat, Fernandes telah mengemas 8 gol dan 19 assist dari 33 laga bersama Man United di kancah liga.
Sementara Rice membawa Arsenal konsisten duduk di puncak klasemen dengan mencetak empat gol dan lima assist. Meski berstatus rival di lapangan, nyatanya keduanya memiliki kekaguman satu sama lain berkat performanya di musim ini. Kekaguman ini disampaikan oleh Fernandes yang merasa Rice merupakan pemain hebat dan layak membela Man United. Baca Juga: Man United Dapat Gelar, Bruno Fernandes Lakukan Apa yang Tak Pernah Terjadi Selama 16 Tahu
