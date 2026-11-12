Man United Pecat Michael Carrick Usai Performa Buruk di Premier League 2026

Manchester United resmi memecat pelatih Michael Carrick pada 12 November 2026 karena hasil buruk di Premier League. Klub segera mencari pengganti permanen untuk menghadapi Liverpool.

Manchester United secara resmi mengonfirmasi pemecatan Michael Carrick sebagai pelatih kepala pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan drastis ini diambil oleh manajemen klub setelah periode kinerja yang sangat mengecewakan di kompetisi Premier League musim 2026. Klub Setan Merah menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mencapai ambisi prestasi yang telah ditetapkan dewan direksi.

Risiko Degradasi dan Hasil Minim Kemenangan

Manchester United kini berada di zona degradasi liga setelah hanya meraih satu kemenangan dari sepuluh pertandingan yang telah dimainkan di Premier League musim ini. Posisi yang terpuruk ini memicu isu pemecatan yang semakin kuat di kalangan pengamat dan pendukung klub. Kondisi buruk ini terjadi meskipun Carrick baru saja diangkat sebagai pelatih permanen pada musim panas 2026 setelah berhasil membawa tim finis di peringkat ketiga saat menjabat sebagai pelatih sementara.

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Pernyataan Resmi dan Alasan Manajemen Klub

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis melalui laman resmi mereka, Manchester United menegaskan bahwa Michael Carrick sudah tidak lagi memegang jabatan sebagai pelatih utama tim pria. "Manchester United bisa mengonfirmasi bahwa Michael Carrick sudah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala tim utama pria kami hari ini," tulis klub dalam pengumuman resminya. Manajemen klub menekankan bahwa keputusan sulit ini diambil sebagai respons langsung terhadap start musim yang buruk dan kebutuhan untuk mengubah nasib tim segera.

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Proses Peralihan Kepelatihan dan Penggantian

Manchester United memastikan bahwa posisi kepelatihan tidak akan dibiarkan kosong dalam waktu lama. Klub berkomitmen untuk segera menunjuk seorang pelatih kepala baru sebagai pengganti Michael Carrick. Penting untuk dicatat bahwa Manchester United tidak akan mengangkat pelatih sementara atau caretaker lagi. Mereka berencana untuk mengontrak seorang pelatih permanen yang akan membawa stabilitas jangka panjang bagi tim. Langkah ini diambil agar tim memiliki struktur kepemimpinan yang jelas sebelum memasuki fase kompetisi berikutnya.

Jadwal Menghadapi Liverpool di Premier League

Tantangan terbesar bagi manajemen Manchester United saat ini adalah mempersiapkan tim untuk pertandingan penting di pekan depan. Manchester United akan segera kembali berlaga di Premier League dan akan langsung berhadapan dengan lawan berat, yaitu Liverpool. Ketegangan ini semakin meningkat seiring dengan rumor yang beredar bahwa klub sudah menemukan kandidat pelatih kepala baru yang siap mengambil alih tanggung jawab besar ini. Para pengamat menyoroti empat pemain yang disebut memiliki dampak signifikan terhadap risiko degradasi tim saat ini.