Man United Imbang 4-4 Aston Villa dalam Drama Injur Time

Manchester United dan Aston Villa berakhir imbang 4-4 di Old Trafford. Man Utd bangkit dari defisit 2-0 berkat gol Zirkzee dan Dorgu di masa injuri time.

Manchester United dan Aston Villa berbagi satu poin masing-masing dalam laga berdurasi penuh emosi di Stadion Old Trafford pada Minggu, 8 November 2026. Pertandingan Liga Inggris musim 2026/2027 ini berakhir dengan skor akhir yang dramatis, yaitu 4-4, setelah kedua tim saling mencetak gol berkali-kali di kedua babak.

Skor Awal dan Bangkitnya tuan Rumah

Aston Villa langsung mendominasi awal pertandingan dengan mencetak dua gol cepat di babak pertama. Alysson Edward membuka keunggulan di menit ke-2 setelah menyambar umpan mendatar dari John McGinn di dalam kotak penalti. Dua menit kemudian, Nicolas Jackson menggandakan keuntungan Aston Villa dari bola muntah hasil tembakan Alysson yang sempat dipantulkan kiper Manchester United, Senne Lammens.

Also read Prediksi Man United vs Aston Villa 8 November 2026

Manchester United baru bisa menyamakan kedudukan di babak pertama berkat eksekusi penalti. Wasit menunjuk titik putih pada menit ke-16 setelah Matheus Cunha dijatuhkan oleh Boubacar Kamara. Bruno Fernandes menjadi eksekutor yang sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Gol penyeimbang final dicetak oleh Youri Tielemans, yang memanfaatkan gagalannya kiper Aston Villa, Zion Suzuki, dalam bola sontekan. Skor 2-2 bertahan hingga akhir babak pertama.

Kendali Villa dan Kekecewaan Manchester United

Kendali permainan beralih sepenuhnya ke Aston Villa saat babak kedua dimulai. Pelatih Unai Emery berhasil mengatur strategi timnya untuk mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Pada menit ke-48, Aston Villa mendapatkan hadiah penalti lagi setelah Alysson Edward dijatuhkan oleh Diogo Dalot di kotak terlarang. John McGinn mengambil alih tugas eksekusi dan sukses memasukkan bola, membawa skor menjadi 3-2.

Advertisement

Lima menit berselang, Aston Villa memperlebar jarak menjadi 4-2. Leon Goretzka mencetak gol keempat tim tamu dengan memanfaatkan umpan dari Nicolas Jackson dalam serangan yang diawali dari situasi bola mati. Kemenangan Aston Villa sepertinya sudah di depan mata. Namun, Manchester United yang terpuruk di posisi ke-18 klasemen sementara dengan delapan poin tidak mudah menyerah meski tertinggal dua gol di kandang sendiri.

Drama Injur Time dan Titik Balik Man Utd

Di penghujung pertandingan, Manchester United menunjukkan semangat juang tinggi untuk membalikkan keadaan. Joshua Zirkzee berhasil mencetak gol penyela di menit ke-90+2, memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4. Suasana di Old Trafford kembali bergemuruh empat menit kemudian ketika Patrick Dorgu, yang masuk sebagai pemain pengganti, memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes untuk mencetak gol penyeimbang di menit ke-90+6.

Dampak Klasemen dan Statistik Performa Tim

Hasil imbang 4-4 ini memberikan dampak signifikan terhadap klasemen sementara Liga Inggris. Aston Villa naik ke posisi ke-10 dengan koleksi 13 poin. Sebaliknya, Manchester United tetap mengalami tekanan besar karena posisi mereka masih berada di urutan ke-18 dengan delapan poin. Kemenangan yang terbuang ini tentu menjadi pukulan mental bagi tim asuhan pelatih Manchester United.

lineup Pemain dan Statistik Pertandingan

Di sisi Manchester United, lini pertahanan terdiri dari Senne Lammens di gawang, Noussair Mazraoui, Leny Yoro, dan Harry Maguire. Maguire digantikan oleh Ayden Heaven di menit ke-46, sementara Diogo Dalot yang digantikan Patrick Dorgu di menit ke-66. Di lini tengah, Youri Tielemans dan Kobbie Mainoo bermain, dengan Tielemans digantikan Mason Mount di menit ke-66. Lini serang dipimpin Bruno Fernandes dibantu oleh Amad Diallo dan Matheus Cunha, serta Bryan Mbeumo.

Advertisement

Sementara itu, Aston Villa membentuk formasi dengan Zion Suzuki di gawang. Bek tengah terdiri dari Taylor Harwood-Bellis, Victor Lindelof, Pau Torres, dan Ian Maatsen. Di lini tengah, Boubacar Kamara dan Leon Goretzka bermain, dengan Goretzka digantikan Ibrahim Mbaye di menit ke-78. Serangan Villa dipacu oleh Alysson Edward, Johan Manzambi, John McGinn, dan Nicolas Jackson, dengan beberapa pergantian pemain di menit-menit akhir.