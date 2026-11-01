MAN 1 Sukabumi Juara AXIS Nation Cup 2026, Siti Dalfa Raih Prestasi Futsal Putri

MAN 1 Kabupaten Sukabumi mengalahkan SMAN 1 Kepahiang 4-1 di Istora Senayan untuk juara AXIS Nation Cup 2026. Kapten Siti Dalfa optimis tim ke depan.

Tim futsal putri MAN 1 Kabupaten Sukabumi berhasil meraih gelar juara pada ajang AXIS Nation Cup 2026. Kemenangan ini dicapai setelah mereka mengalahkan SMAN 1 Kepahiang dengan skor telak 4-1 dalam pertandingan final yang berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Pertandingan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, menjadi momen bersejarah bagi para pemain dan supporter sekolah.

Proses Latihan dan Tantangan Kapten

Kapten tim, Siti Dalfa, mengungkapkan rasa bahagianya atas pencapaian yang diraih bersama rekan-rekannya. Ia menilai gelar juara ini adalah hasil yang sangat layak dari seluruh kerja keras yang telah dilakukan selama proses persiapan. Tim ini menjalankan latihan rutin dengan frekuensi dua kali dalam sehari untuk menjaga kebugaran dan koordinasi tim.

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Menurut Dalfa, salah satu musuh terbesar selama masa latihan adalah rasa malas. Namun, dukungan penuh dari pihak sekolah serta kebersamaan di antara para pemain berhasil menjadi penyemangat utama. Hal ini membuat tim tetap konsisten dalam menjalani persiapan menuju panggung final tanpa kendur semangat juangnya.

Balapan Waktu Antara Belajar dan Latihan

Siti Dalfa yang saat ini berada di tahun terakhirnya, harus menghadapi tantangan ganda dalam mengelola waktu. Selain fokus pada latihan futsal intensif, ia juga tengah bersiap menghadapi Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Kondisi ini membuat waktu belajar menjadi sangat terbatas karena jadwal latihan yang padat berlangsung pagi hingga sore hari.

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Dalfa mengakui bahwa kondisi fisik yang lelah dan ngantuk di malam hari tentu menyulitkan proses belajar. Namun, ia berusaha cerdas dengan memanfaatkan waktu jeda di antara sesi latihan pagi dan sore. Pada momen-momen singkat tersebut, ia memanfaatkan waktu untuk tetap belajar agar persiapan akademiknya tidak terabaikan sepenuhnya.

Target Masa Depan dan Tim Nasional

Setelah berhasil membawa pulang piala dan hadiah sebagai juara sektor putri, Siti Dalfa tidak lantas merasa puas dengan pencapaian tersebut. Ia memiliki target pribadi yang lebih besar, yaitu kesempatan untuk memperkuat Timnas Futsal Indonesia. Dalfa yakin bahwa ambisi ini juga dimiliki oleh seluruh pemain dalam skuat tim nasional putri.

Sebagai seorang kapten, Dalfa juga merasa bangga dengan kekompakan dan perjuangan seluruh anggota tim hingga hari final. Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada rekan setimnya, seperti Maemanah dan Laila, yang telah saling mendukung dalam setiap momen. Prestasi ini menjadi modal berharga untuk terus mengejar mimpi besar di kancah nasional.

Optimisme Untuk Juara Berikutnya

Meraih gelar juara di AXIS Nation Cup 2026 bukanlah akhir dari segalanya bagi MAN 1 Kabupaten Sukabumi. Tim ini memiliki target yang jelas untuk terus mengikuti berbagai kompetisi di masa mendatang. Mereka tidak akan berhenti di sini saja, tetapi tetap berfokus pada tantangan berikutnya yang pasti akan datang.

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Bagi tim futsal putri ini, kemenangan bukanlah alasan untuk berhenti berjuang. Justru, prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkat dan membuktikan bahwa mereka layak menjadi yang terbaik di berbagai ajang kompetisi yang akan datang.