Mamdani Kenakan Jersey Arsenal di Ibadah Iduladha, Teguhkan Solidaritas

Wali Kota New York, Mamdani, hadir di Bronx dengan jersey Arsenal musim 2025/2026 saat merayakan Iduladha. Ia menyampaikan pesan tentang makna kurban dan komitmennya sebagai pemimpin Muslim pertama.

Mamdani , Wali Kota New York yang juga merupakan Muslim pertama yang menjabat posisi tersebut, menghadiri ibadah Iduladha di kawasan Bronx dengan mengenakan jersey tandang Arsenal musim 2025/2026.

Jersey berwarna biru dengan model lengan panjang itu ia padukan dengan celana panjang, menciptakan gaya santai namun tetap sopan untuk acara keagamaan. Penampilannya langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, di mana banyak warganet menilai bahwa pilihan busananya menunjukkan sisi sederhana sekaligus kecintaannya terhadap sepak bola, khususnya klub Arsenal. Dalam unggahannya di platform X, Mamdani menyampaikan pesan yang menyentuh tentang makna Iduladha. Ia menegaskan bahwa hari raya kurban bukan sekadar tentang pengorbanan hewan, melainkan momentum untuk memperkuat solidaritas sosial.

"Selamat Hari Raya Iduladha! Hari ini, seiring penghormatan kita pada Nabi Ibrahim, Iduladha mengingatkan kita bahwa berkurban bukanlah beban," tulis Mamdani.

"Ini adalah kesempatan melihat diri sendiri sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Untuk mengulurkan tangan pada mereka yang membutuhkan," lanjutnya. Mamdani juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun solidaritas di tengah masyarakat multikultural New York.

"Saya merasa terhormat jadi Wali Kota Muslim pertama di New York dan saya bertekad untuk bisa memimpin lewat solidaritas. Bersama-sama, kita berusaha dan bekerja untuk memastikan warga New York mampu membeli bahan makanan, rumah tinggal, dan memenuhi biaya perawatan anak yang mereka butuhkan," ujarnya. Di sisi lain, Arsenal, klub sepak bola yang jersey-nya dikenakan Mamdani, tengah berada dalam masa keemasan.

Klub asal London Utara itu baru saja memastikan gelar juara Liga Inggris musim 2025/2026, mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun tanpa gelar. Momen ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi para penggemar Arsenal, termasuk Mamdani yang dengan bangga menunjukkan dukungannya di momen sakral Iduladha. Perpaduan antara identitas keagamaan, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap sepak bola ini mencerminkan keberagaman dan semangat persatuan yang diusung oleh Mamdani.

Melalui aksinya, ia berharap dapat menginspirasi warga New York untuk selalu menjaga solidaritas dan kepedulian sosial, tanpa melupakan akar budaya dan hobi masing-masing





