ENHYPEN meraih penghargaan dominan di MAMA Awards 2026 malam pertama. Lihat daftar lengkap pemenang kategori Fans' Choice dan persiapan panggung malam kedua di Korea Selatan.

Acara penghargaan musik tahunan MAMA Awards 2026 memasuki hari pertamanya dengan penuh kemeriahan di Korea Selatan. Edisi ke-28 tahun ini menjadi sorotan utama industri hiburan dengan menghadirkan Park Bo Gum sebagai pembawa acara utama yang memandu jalannya pertunjukan. Pengumuman pemenang untuk kategori malam pertama telah dirilis secara resmi, menandai dimulainya persaingan antar artis papan atas dalam industri musik global.

Daftar Pemenang Kategori Fans Choice

Kategori Fans' Choice of the Year secara resmi dimenangkan oleh grup musik ENHYPEN. Penghargaan ini menunjukkan dukungan massal yang luar biasa dari para penggemar yang aktif melakukan voting dalam ajang bergengsi tersebut. Selain gelar tertinggi, ENHYPEN juga berhasil meraih penghargaan Spesial dan Pilihan Fansavorite M Countdown Stage, menegaskan dominasi mereka di tengah persaingan ketat.

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Untuk kategori vokalis wanita, penghargaan Best Female Artist jatuh ke tangan Soyeon dari grup musik (G)I-DLE. Keputusan ini menandai pencapaian individual yang signifikan bagi anggota grup tersebut di tengah kompetisi yang sangat ketat antar artis wanita. Penghargaan ini mengakui kualitas vokal dan penampilan panggung yang telah memikat banyak penonton sepanjang tahun.

Daftar nominasi untuk kategori Fans' Choice Male Top 10 menampilkan sederet nama besar industri musik. Daftarnya mencakup ENHYPEN, TREASURE, CORTIS, LNGSHOT, BIGBANG, BTS, EVAN, SEVENTEEN, Stray Kids, dan TOMORROW X TOGETHER. Kelompok pria ini mewakili berbagai generasi dan label musik berbeda dalam industri K-Pop.

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Sementara itu, kategori Fans' Choice Female Top 10 diisi oleh ILLIT, TUIDE, BABYMONSTER, Hearts2Hearts, Apink, (G)I-DLE, LE SSERAFIM, NMIXX, TWICE, dan Yoona. Daftar ini mencerminkan keragaman selera penggemar dengan adanya generasi terbaru maupun veteran yang masih memiliki basis penggemar loyal. Para nominasi ini telah menunjukkan performa yang konsisten di berbagai platform musik.

Penyiaran Siaran Langsung dan Platform Resmi

Bagi penonton yang tidak bisa hadir secara langsung, siaran MAMA Awards 2026 dapat disaksikan melalui platform digital Mnet Plus. Penonton internasional juga dapat mengakses konten resmi melalui kanal YouTube resmi Mnet. Akses ini memungkinkan fans di seluruh dunia untuk mengikuti perkembangan acara secara real-time tanpa hambatan zona waktu.

Penggunaan platform streaming resmi memastikan bahwa jutaan penggemar dapat berpartisipasi dalam antusiasme acara tanpa gangguan sinyal atau kualitas visual yang buruk. Mnet sebagai penyelenggara telah menyiapkan infrastruktur teknis yang memadai untuk menampung lonjakan traffic dari seluruh dunia saat pengumuman pemenang berlangsung.

Skenario Pertandingan Malam Kedua

Malam kedua acara dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (21/11/2026). Tanggal ini menjadi fokus utama bagi para calon pemenang di kategori musik dan penampilan. Penyelenggara menetapkan malam kedua sebagai panggung untuk pengumuman kategori-kategori teknis yang menuntut analisis mendalam terhadap kualitas produksi musik.

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Kategori Album of the Year dan Song of the Year akan diumumkan pada malam kedua sebagai puncak penghargaan acara. Selain itu, kategori spesial seperti dance, vokal, rap dan hip-hop, kolaborasi, video musik, serta koreografi juga akan dipertandingkan. Pengumuman ini akan menambah daftar pemenang yang sudah ada dari malam pertama.

Album BTS dengan judul ARIRANG tercatat masuk dalam nominasi Album of the Year. Kehadiran album ini dalam kategori utama menunjukkan kualitas produksi yang diakui oleh komite penghargaan MAMA. Penggemar BTS menantikan hasil pengumuman ini dengan penuh harapan setelah malam pertama berakhir.

Prosedur Pengumuman Pemenang Lanjutan

Daftar lengkap pemenang untuk kategori malam kedua belum diumumkan sepenuhnya pada saat ini. Informasi mengenai pemenang Album of the Year, Song of the Year, serta kategori teknis lainnya akan menyusul setelah sesi pengumuman resmi selesai. Para penggemar diminta untuk terus memantau akun resmi dan platform penyiaran untuk mendapatkan update terbaru.

Penyelenggara MAMA Awards berkomitmen untuk transparansi dalam proses penilaian agar setiap artis merasa dihargai atas kerja keras mereka. Prosedur pengumuman bertahap ini juga memungkinkan publik untuk mendiskusikan dan menganalisis hasil akhir dengan lebih mendalam setelah semua kategori terverifikasi.