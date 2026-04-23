Malut United vs Persebaya Surabaya: Duel Sengit di Ternate, Live Streaming Eksklusif di Vidio!

Saksikan pertarungan menarik antara Malut United dan Persebaya Surabaya malam ini pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Kie Raha. Pelatih Hendri Susilo bertekad memutus tren negatif timnya, sementara Bernardo Tavares ingin menebus kegagalan di pertandingan sebelumnya. Jangan lewatkan live streaming eksklusif di Vidio!

Pertandingan seru antara Malut United dan Persebaya Surabaya akan tersaji malam ini, tepat pukul 19.00 WIB, di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim, terutama bagi Malut United yang berambisi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami penurunan performa dalam beberapa laga terakhir.

Bagi para penggemar sepak bola yang tidak bisa hadir langsung ke stadion, jangan khawatir! Layanan live streaming Vidio menyediakan akses eksklusif untuk menyaksikan duel sengit ini secara langsung. Pastikan koneksi internet Anda stabil untuk menikmati setiap momen pertandingan dengan kualitas gambar yang jernih dan tanpa gangguan. Pelatih Malut United, Hendri Susilo, mengakui bahwa timnya sedang dalam kondisi yang kurang ideal.

Namun, ia menegaskan bahwa semangat juang para pemainnya tetap membara dan target mengamankan tiga poin di kandang sendiri adalah harga mati. Hendri Susilo sangat menekankan pentingnya memanfaatkan momentum bermain di depan pendukung setia Malut United. Catatan kandang yang cukup solid musim ini menjadi modal berharga bagi tuan rumah untuk menjamu Persebaya Surabaya. Fokus utama saat ini adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan tim yang telah teridentifikasi selama beberapa pertandingan terakhir.

Segala persiapan, baik teknis maupun non-teknis, dilakukan secara matang untuk memastikan Malut United tampil dalam performa terbaiknya. Kemenangan dalam pertandingan ini akan menjadi jawaban atas keraguan publik terhadap konsistensi tim promosi ini, sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi liga sepak bola Indonesia. Hendri Susilo juga berharap dukungan penuh dari para suporter dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan.

Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh elemen tim, Malut United mampu meraih hasil positif dan keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, Persebaya Surabaya datang ke Ternate dengan misi yang sama, yaitu menebus kegagalan pada dua pertandingan sebelumnya yang berakhir mengecewakan. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, bertekad untuk mengubah situasi sulit ini meskipun timnya sedang menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk absennya beberapa pemain pilar.

Tavares justru melihat absennya pemain-pemain kunci sebagai peluang bagi pemain pelapis untuk membuktikan kualitas mereka dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Ia berharap para pemain yang diturunkan mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menunjukkan performa terbaik mereka. Tavares juga mewaspadai kekuatan Malut United, terutama barisan penyerang mereka yang dikenal sangat berbahaya dan telah mencetak banyak gol musim ini. Ia menekankan pentingnya kolektivitas tim dan fokus tinggi untuk meredam agresivitas tuan rumah yang sangat kuat saat bermain di kandang sendiri.

Tavares juga mengingatkan para pemainnya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh tekanan dari suporter tuan rumah. Ia percaya bahwa dengan disiplin dan kerja keras, Persebaya Surabaya mampu meraih hasil positif di Ternate. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik, dengan kedua tim saling jual beli serangan untuk meraih kemenangan. Persaingan di papan tengah BRI Super League semakin ketat, sehingga setiap poin menjadi sangat berharga bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara.

Selain pertandingan Malut United vs Persebaya Surabaya, ada informasi tambahan mengenai pertandingan Derby Jatim antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang dipastikan akan digelar di Bali, bukan di Stadion Kanjuruhan. Informasi mengenai link live streaming pertandingan Dewa United vs Persib Bandung juga tersedia di Indosiar dan Vidio





