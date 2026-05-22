Malut United Siap Menghadapi Borneo FC Meski Banyak Kehilangan Pemain

Pelatih Malut United Hendri Susilo menegaskan timnya tidak gentar menghadapi Borneo FC meski banyak kehilangan pemain pada pekan 34 BRI Super League. Malut United membawa 16 pemain ke Samarinda karena beberapa pemain harus absen karena berbagai sebab.

Pelatih Malut United Hendri Susilo menegaskan timnya tidak gentar menghadapi Borneo FC meski banyak kehilangan pemain pada pekan 34 BRI Super League. Malut United membawa 16 pemain ke Samarinda karena beberapa pemain harus absen karena berbagai sebab.

Meski hanya berkekuatan 16 pemain, Hendri memastikan semua penggawa Malut United yang dibawa siap memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal. Malut United saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara Super League dengan 53 poin dari 33 pertandingan, hanya terpaut dua poin dari Persebaya Surabaya. Malut United tidak bisa diperkuat beberapa pemain andalan seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Lucas Cardoso, dan Wbeymar Angulo harus absen akibat akumulasi kartu.

Selain itu, Alan Jose dan Tyronne del Pino masih berkutat dengan cedera. Belum lagi Ciro Alves yang mengalami masalah kesehatan serta Igor Inocencio yang tidak ikut bersama tim karena urusan keluarga. Hendri memastikan Malut United tidak akan tampil bertahan dan ingin David da Silva serta kolega bisa mencuri poin dari Samarinda. Malut United mengalahkan Persis Solo dengan skor 5-2 pada pertandingan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2026)





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malut United Borneo FC Pekan 34 BRI Super League Pelatih Hendri Susilo Pemain Andalan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malut United Tanpa 8 Pemain Inti pada Laga Kontra Borneo FCMalut United tak akan diperkuat beberapa pemain inti mereka jelang laga pamungkas Super League 2025-2026 kontra Borneo FC Samarinda.

Read more »

Hadapi Borneo FC di Pekan Terakhir, 8 Pemain Kunci Malut United AbsenDelapan pemain kunci tak bisa dimainkan Malut United saat menghadapi Borneo FC pada pekan terakhir Super League, Sabtu (23/5/2026) di Samarinda.

Read more »

Jadwal BRI Super League: Persib vs Persijap, Borneo FC vs Malut UnitedSimak lengkap jadwal BRI Super League pada 22 dan 23 Mei 2026, pekan terakhir yang akan menjadi penentu gelar juara dan tim yang terdegradasi.

Read more »

Borneo FC Masih Punya Kans Juara, Malut United Siap Bikin Kejutan di SamarindaBorneo FC menghadapi Malut United di laga pekan terakhir BRI Super League sekaligus berharap ada keajaiban rengkuh gelar. Nikmati promo tiket Rp1 melalui BRImo.

Read more »