Malut United: Sejarah dan Perjalanan Klub yang Cenderung Berganti Nama dan Lokasi

Malut United hanya menggunakan Stadion Kie Raha selama 1,5 tahun dalam tiga tahun sejarah klub. Klub ini mengalami perubahan nama dan lokasi berkandang beberapa kali, sehingga identitas klub menjadi tergeser dan tidak kuat. Klub ini awalnya berdiri sebagai Putra Jombang pada 2016, kemudian berganti nama menjadi Putra Delta Sidoarjo pada 2021, dan diakuisisi menjadi Malut United pada 2023 saat menembus level Liga 2. Klub ini meski menyandang nama 'Malut', tidak langsung berkandang di Maluku Utara. Mereka bermarkas di Stadion Madya, Jakarta dan pada musim perdana di Liga 1 2024/25, mereka tak langsung menggelar pertandingan di Maluku Utara. Klub ini baru berkandang di Stadion Kie Raha, Ternate pada 21 November 2024. Namun, pada akhir musim lalu, manajemen memutuskan berkandang di Stadion Jatidiri atas alasan logistik. Kini, beredar kabar bahwa Malut akan berpindah secara permanen ke Semarang dan mengubah nama klub menjadi 'Jateng United'. Jika kabar itu benar, maka Malut benar-benar menjadi representasi Maluku Utara selama 1,5 tahun saja. Sejak awal, klub ini tidak dibangun dari rahim Maluku Utara, tak heran sekarang klub tersebut tercerabut dari akar.

Malut United hanya menggunakan Stadion Kie Raha selama 1,5 tahun dalam tiga tahun sejarah klub. Klub ini awalnya berdiri sebagai Putra Jombang pada 2016, kemudian berganti nama menjadi Putra Delta Sidoarjo pada 2021, dan diakuisisi menjadi Malut United pada 2023 saat menembus level Liga 2.

Klub ini meski menyandang nama 'Malut', tidak langsung berkandang di Maluku Utara. Mereka bermarkas di Stadion Madya, Jakarta dan pada musim perdana di Liga 1 2024/25, mereka tak langsung menggelar pertandingan di Maluku Utara. Klub ini baru berkandang di Stadion Kie Raha, Ternate pada 21 November 2024. Namun, pada akhir musim lalu, manajemen memutuskan berkandang di Stadion Jatidiri atas alasan logistik.

Kini, beredar kabar bahwa Malut akan berpindah secara permanen ke Semarang dan mengubah nama klub menjadi 'Jateng United'. Jika kabar itu benar, maka Malut benar-benar menjadi representasi Maluku Utara selama 1,5 tahun saja. Sejak awal, klub ini tidak dibangun dari rahim Maluku Utara, tak heran sekarang klub tersebut tercerabut dari akar





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