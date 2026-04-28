Malut United Mengamuk, Persebaya Surabaya Menang Telak di Pekan ke-30 Super League 2025-2026

Malut United meraih kemenangan besar atas PSBS Biak dengan skor 7-0, sementara Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC dalam 'Derby Jatim' dengan skor 4-0. Berikut laporan lengkap pertandingan dan perkembangan klasemen Super League 2025-2026.

Laga perdana Super League 2025-2026 menghadirkan momen menarik ketika penyerang Malut United , Ciro Alves , merayakan gol dengan selebrasi khasnya, mencuci sepatu bersama rekan setimnya, Yakob Sayuri.

Aksi ini menjadi sorotan di awal kompetisi yang menjanjikan persaingan sengit. Pertandingan antara Malut United dan Dewa United menjadi pembuka yang menarik perhatian para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Selain selebrasi unik, hasil akhir pertandingan juga mencerminkan kekuatan Malut United yang berhasil mengamankan tiga poin penting. Gol-gol yang dicetak oleh David Da Silva (dua gol), Septian David Maulana (dua gol), Yakob Sayuri, Tyronne del Pino, dan Frets Butuan menunjukkan ketajaman lini depan Malut United dan solidnya kerjasama tim.

Kemenangan telak 7-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-30 Super League 2025-2026 semakin mengukuhkan posisi Malut United sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam persaingan gelar juara. Performa gemilang ini menjadi modal berharga bagi mereka untuk menghadapi tantangan di laga-laga berikutnya. Di sisi lain, pertandingan 'Derby Jatim' antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Selasa, 28 April 2026, sore WIB, berakhir dengan kemenangan telak bagi Persebaya Surabaya.

Francisco Rivera mencetak dua gol, sementara Jefferson Silva dan Mikel Alfredo Tata masing-masing menyumbang satu gol, membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan 4-0. Kemenangan ini sempat mengangkat Persebaya Surabaya ke peringkat keempat dengan 48 poin, namun kemudian harus turun kembali ke peringkat kelima dengan poin yang sama. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Arema FC, yang kini menempati peringkat ke-11 dengan 39 poin dan mengakhiri tren positif mereka di empat laga terakhir.

Pertandingan ini menjadi bukti rivalitas sengit antara kedua tim dan menunjukkan determinasi Persebaya Surabaya untuk meraih hasil terbaik di Super League 2025-2026. Kekalahan Arema FC juga menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk memperbaiki performa dan kembali bersaing di papan atas klasemen.

