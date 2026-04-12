Malut United: Fokus Mental dan Persiapan Hadapi Dewa United

Malut United bersiap menghadapi Dewa United dengan fokus pada mentalitas pemain dan peningkatan performa setelah hasil imbang melawan Arema FC. Pelatih Hendri Susilo dan pemain menekankan pentingnya persatuan dan semangat juang untuk meraih kemenangan di pertandingan mendatang.

Pemain Malut United melakukan doa bersama sebelum menghadapi pertandingan pekan ke-26 Super League 2025-2026 melawan Arema FC yang berakhir imbang 1-1 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Jumat (3/4/2026) sore.

<\/p>

Pelatih kepala Hendri Susilo mengungkapkan kondisi fisik pemain berada pada rentang 75-80 persen sebelum pertandingan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam sesi jumpa pers yang dirilis klub pada Sabtu (11/4/2026). Hendri berharap para pemain dapat kembali mencapai puncak performa mereka setelah jeda libur panjang, terutama saat mereka tampil di pertandingan berikutnya.<\/p>

Dalam pernyataannya, Hendri menekankan pentingnya mentalitas dan keteguhan hati bagi seluruh pemain, tanpa terkecuali. Ia menyoroti antusiasme dan semangat tinggi yang ditunjukkan oleh para pemain menjelang pertandingan melawan Dewa United. Pelatih dan pemain telah sepakat untuk bangkit bersama dan berjuang meraih kemenangan di pertandingan mendatang.<\/p>

Gustavo Franca, pemain kunci Malut United, juga memberikan komentarnya. Ia mengakui kekuatan Dewa United sebagai tim tangguh, terlepas dari siapa pun pemain yang diturunkan. Gustavo menekankan pentingnya persatuan di dalam tim untuk menghadapi Dewa United. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa dalam kehidupan dan sepak bola, hasil tidak selalu sesuai dengan rencana. Namun, ia meyakinkan bahwa seluruh pemain tetap fokus dan siap menghadapi setiap pertandingan yang akan datang.<\/p>

Potret sesi latihan Malut United FC menjelang pertandingan tandang Super League melawan Arema FC memberikan gambaran persiapan tim. Saat ini, Malut United masih bertengger di peringkat keempat klasemen menjelang pekan ke-27 Super League musim 2025-2026. Laskar Kie Raha telah mengumpulkan 46 poin dari hasil 13 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan enam kekalahan.<\/p>

Kemenangan atas Dewa United menjadi sangat krusial bagi Gustavo dan rekan-rekannya untuk menjaga posisi mereka di klasemen dan terus bersaing di papan atas. Persiapan intensif dan strategi yang matang menjadi kunci bagi Malut United untuk meraih hasil positif di setiap pertandingan. Tim terus berupaya meningkatkan performa dan soliditas, baik di lini pertahanan maupun serangan. Fokus utama adalah memaksimalkan potensi setiap pemain dan menjaga semangat juang yang tinggi. Dukungan dari manajemen, staf pelatih, dan para suporter diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi tim dalam menghadapi tantangan di sisa musim.<\/p>

Pertandingan melawan Dewa United menjadi ujian penting bagi Malut United untuk membuktikan konsistensi mereka. Tim menyadari bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk meraih poin dan mendekatkan diri pada target yang telah ditetapkan. Selain itu, aspek mental juga menjadi perhatian utama. Hendri Susilo dan tim pelatih terus berupaya membangun mental juara pada pemain, sehingga mereka mampu menghadapi tekanan dan kesulitan di lapangan.<\/p>

Kombinasi antara latihan fisik yang intensif, taktik yang terencana, dan mentalitas yang kuat diharapkan dapat membawa Malut United meraih hasil yang memuaskan. Tim juga terus melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka di setiap pertandingan, untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Malut United bertekad untuk memberikan penampilan terbaik mereka dan mencapai prestasi membanggakan di Super League 2025-2026. Semua elemen tim berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan membawa nama Malut United semakin dikenal di kancah sepak bola Indonesia.<\/p>





Malut United Dewa United Super League Sepak Bola Hendri Susilo Gustavo Franca Mentalitas Pertandingan Arema FC

