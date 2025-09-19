Malut United Akhiri Tren Buruk, Libas Madura United 4-1 di BRI Super League

Malut United meraih kemenangan gemilang 4-1 atas Madura United di BRI Super League 2025/26. Kemenangan ini mengakhiri catatan buruk sebelumnya dan menjadi angin segar bagi tim yang berjuluk Laskar Kie Raha.

jpnn.com - Malut United berhasil mengakhiri catatan buruk di BRI Super League 2025/26 dengan kemenangan gemilang atas Madura United . Tim yang sebelumnya berhasil mencapai semifinal Liga 2 musim 2023/24 ini menunjukkan performa yang solid, mengamankan kemenangan dengan skor akhir 4-1 di Stadion Gelora Kie Raha, Maluku Utara, pada hari Jumat, 19 September. Kemenangan ini adalah bukti kerja keras dan semangat juang tinggi dari seluruh tim, yang berjuluk Laskar Kie Raha.

Empat gol yang bersarang di gawang Madura United adalah hasil kontribusi luar biasa dari para pemain. Ciro Alves tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak hattrick pada menit ke-11, 63, dan 81. Kehebatan Ciro Alves dalam memanfaatkan setiap peluang membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang yang sangat diandalkan. Satu gol tambahan dicetak oleh Yakob Sayuri pada menit ke-53, semakin mengukuhkan dominasi Malut United dalam pertandingan tersebut. Madura United hanya mampu membalas satu gol melalui Jordy Wehrmann pada menit ke-36, namun hal itu tidak cukup untuk membendung kekuatan Malut United yang sedang mengamuk. Kemenangan ini sangat penting bagi Malut United, tidak hanya sebagai perolehan poin, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus berjuang di kompetisi yang panjang. Kemenangan ini menjadi penyemangat bagi tim dan juga untuk para pendukung yang selalu setia memberikan dukungan. \Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Malut United setelah rentetan hasil kurang memuaskan di beberapa pertandingan sebelumnya. Sebelumnya, Malut United hanya mampu meraih satu poin dari tiga pertandingan. Safrudin Tahar dan rekan-rekannya bermain imbang melawan Persija Jakarta dengan skor 1-1, kemudian menelan kekalahan dari PSIM Yogyakarta dengan skor 0-2, dan Persik Kediri dengan skor 1-2. Catatan tersebut tentu menjadi evaluasi penting bagi tim pelatih dan seluruh pemain. Dengan kemenangan ini, diharapkan semangat tim akan kembali membara, dan performa mereka akan semakin meningkat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kemenangan ini tidak hanya sekadar tiga poin, tetapi juga menjadi bukti bahwa kerja keras dan semangat pantang menyerah akan membuahkan hasil yang membanggakan. Perjuangan Malut United di BRI Super League masih panjang, dan kemenangan ini adalah langkah awal yang sangat positif untuk mencapai target yang lebih tinggi. \Pelatih Malut United, Hendri Susilo, mengungkapkan rasa lega dan kebahagiaannya setelah timnya berhasil meraih kemenangan perdana di musim ini. Mantan pelatih Semen Padang itu mengakui bahwa dirinya sempat berada dalam tekanan yang cukup besar. Posisi Hendri Susilo bahkan sempat terancam jika timnya terus mengalami kekalahan. Tekanan dari berbagai pihak tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pelatih. Namun, Hendri Susilo mampu membuktikan kemampuannya dengan meracik strategi yang tepat, sehingga timnya mampu tampil solid dan meraih kemenangan penting. Kemenangan ini menjadi pembuktian bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Hendri Susilo adalah pilihan yang tepat. Kemenangan di kandang sendiri, di hadapan para pendukung setia Laskar Kie Raha, menjadi momen yang sangat membahagiakan. Dukungan dari para suporter menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Hendri Susilo berharap kemenangan ini akan menjadi awal yang baik untuk perjalanan panjang Malut United di BRI Super League. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pemain yang telah berjuang keras, serta kepada para pendukung yang selalu setia memberikan dukungan





