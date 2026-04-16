Malaysia U-17 Raih Kemenangan Penting atas Indonesia Berkat Disiplin dan Semangat Juang

Pelatih Timnas Malaysia U-17, Muhammad Shukor, mengapresiasi disiplin pertahanan dan semangat juang timnya yang membawa mereka meraih kemenangan 1-0 atas Indonesia di Piala AFF U-16. Kemenangan ini membuka peluang Malaysia untuk lolos ke fase selanjutnya.

Timnas Malaysia U-17 berhasil mengamankan kemenangan krusial atas Indonesia dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Grup A Piala AFF U-16 yang berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, pada Kamis malam. Hasil ini menjadi suntikan moral yang sangat berarti bagi skuad Harimau Malaya Muda, terutama setelah menelan kekalahan telak sebelumnya dari Vietnam.

Pelatih kepala tim, Muhammad Shukor bin Adan, secara khusus menyoroti kedisiplinan pertahanan yang solid serta semangat juang tinggi para pemainnya sebagai kunci keberhasilan dalam pertandingan yang penuh tensi ini. Ia menekankan bahwa kemampuan tim untuk menjaga keunggulan sejak gol tercipta hingga peluit akhir dibunyikan adalah buah dari kerja keras dan fokus yang terukur di setiap lini. Muhammad Shukor mengungkapkan rasa syukurnya atas performa anak asuhnya yang mampu menunjukkan respons positif pasca kekalahan telak 0-4 dari Vietnam. Menurutnya, para pemain telah belajar dari kesalahan dan tampil dengan kerja sama tim yang jauh lebih baik dalam laga kontra Indonesia. Ia mengapresiasi bagaimana timnya mampu bertahan dengan baik, terutama di babak kedua, ketika Indonesia meningkatkan intensitas serangan, termasuk melalui umpan-umpan lambung yang berbahaya. "Yang penting adalah disiplin bertahan dan semangat juang pemain untuk mempertahankan keunggulan," ujar Shukor dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan. Ia menambahkan bahwa pada babak kedua, fokus utama tim adalah menjaga organisasi pertahanan dengan ketat, sembari tetap mencari celah untuk melancarkan serangan balik yang efektif guna menambah keunggulan atau setidaknya mengamankan hasil positif. Pendekatan ini terbukti berhasil, memecah kebuntuan serangan Indonesia dan membuat mereka kesulitan menembus pertahanan Malaysia yang digalang dengan rapi. Lebih lanjut, pelatih yang akrab disapa Shukor ini membeberkan strategi mental yang ia tanamkan kepada para pemain mudanya sebelum pertandingan. Ia memperlakukan laga melawan Indonesia sebagai pertandingan final bagi timnya. Filosofi ini, menurutnya, memberikan motivasi ekstra dan membuat para pemain tampil lebih lepas tanpa beban berlebih. Mereka sadar bahwa jika kalah, perjalanan mereka di turnamen ini akan segera berakhir. Namun, dengan kemenangan ini, asa untuk melaju ke fase gugur kembali terbuka lebar, memberikan mereka kesempatan kedua untuk berjuang. "Jika kami kalah, kami pulang lebih awal, tapi kemenangan ini memberi kami satu peluang lagi," jelas Shukor, menggambarkan pentingnya arti kemenangan ini bagi masa depan tim di Piala AFF U-16. Ia juga memberikan apresiasi tertinggi atas ketangguhan mental para pemain muda yang mampu bangkit dan memberikan performa terbaik mereka, menunjukkan karakter juara yang patut dibanggakan. Keberhasilan ini tidak hanya menambah poin bagi Malaysia tetapi juga menjadi bukti bahwa mereka mampu bersaing di level internasional dengan persiapan dan strategi yang tepat, serta determinasi yang tak pernah padam di lapangan hijau. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan usia muda di Malaysia terus menunjukkan perkembangan yang positif, terbukti dari penampilan impresif tim U-17 di ajang bergengsi ini. Kemenangan ini diharapkan dapat menjadi modal berharga untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, baik di ajang ini maupun di masa depan. Kesolidan tim, baik dalam menyerang maupun bertahan, menjadi kunci utama yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar performa mereka semakin optimal di setiap pertandingan yang akan dihadapi. Semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain patut mendapat pujian setinggi-tingginya, karena mampu mengatasi tekanan dari tim tuan rumah dan mengamankan tiga poin penting yang membuka jalan mereka menuju babak selanjutnya





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Malaysia U-17 Piala AFF U-16 Muhammad Shukor Indonesia U-17 Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

