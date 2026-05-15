Malaysia: MMEA Menalleroskan WNI Selamat dari Kapal Tenggelam, SAR Masih Fokus Cari 3 Korban

Aparat Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) menalleroskan WNI yang selamat dari insiden kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Malaysia, Senin (11/5/2026). Tim SAR gabungan Malaysia menemukan jenazah ke-11 korban tenggelamnya perahu yang mengangkut WNI di lepas pantai Pulau Pangkor, negara bagian Perak. Operasi SAR dilanjutkan untuk mencari tiga korban yang masih hilang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (11/5/2026) lalu. Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) Perak menyatakan jenazah ditemukan oleh kapal Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RNM) sekitar pukul 09.27 waktu setempat. Korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan sekitar 5,6 mil laut dari lokasi kecelakaan perahu.

"Jenazah ditemukan oleh aset RMN (FCB 1001) dan langsung dibawa ke pangkalan Polis Marin Kampung Acheh pada 10.20 pagi," demikian pernyataan MMEA Perak, Jumat, dikutipOtoritas Malaysia melanjutkan operasi pencarian korban perahu tenggelam pada Jumat mulai puku; 07.00 waktu setempat. Pencarian dilakukan dengan radius 215,14 mil laut persegi dari lokasi kecelakaan perahu. MMEA Perak melaporkan operasi SAR melibatkan tujuh kapal dari lintas institusi, yakni MMEA, Pasukan Polis Marin Malaysia (PPM), dan Angkatan Laut. Sebelumnya, tim SAR telah menemukan 10 jenazah.

Operasi SAR selanjutnya difokuskan untuk mencari tiga korban yang masih hilang. Perahu yang dilaporkan mengangkut 37 WNI tenggelam di dekat Pulau Pangkor pada Senin lalu. Sebanyak 23 korban selamat, dan kini ditahan atas dugaan pelanggaran aturan keimigrasian Malaysia. Para WNI tersebut dilaporkan menyeberang ke Malaysia secara ilegal untuk menjadi pekerja migran. Mereka dilaporkan berangkat dari Kisaran, Sumatera Utara pada 9 Mei 2026





