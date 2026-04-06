Malaysia Gerebek Perkampungan Ilegal WNI di Perkebunan Sawit: Ratusan Ditangkap

Otoritas Malaysia menggerebek tiga perkampungan ilegal di kawasan perkebunan kelapa sawit, menangkap ratusan pendatang asing tanpa izin, termasuk WNI. Perkampungan yang telah berdiri selama bertahun-tahun ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

Otoritas Malaysia menggerebek tiga perkampungan ilegal tersembunyi di kawasan perkebunan kelapa sawit di Setia Alam, yang dihuni ratusan pendatang asing tanpa izin, termasuk warga negara Indonesia ( WNI ). Penggerebekan ini dilakukan pada Jumat (3/4/2026) malam dalam sebuah operasi gabungan yang melibatkan berbagai instansi. Sebanyak 214 orang ditangkap dari total 356 warga asing yang diperiksa.

Operasi ini bermula dari pengintaian intensif yang dilakukan oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), dan sejumlah instansi terkait lainnya. Lokasi perkampungan ilegal ini tersembunyi di tengah-tengah perkebunan sawit yang luas, membuat petugas harus menempuh perjalanan yang sulit. Tim gabungan harus melewati medan berat dan mendaki kawasan berbukit sejauh sekitar 400 meter di tengah kegelapan sebelum mencapai perkampungan. \Kampung-kampung ilegal ini ternyata dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yang mengindikasikan keberadaan struktur yang terorganisir. Di dalam perkampungan ditemukan tempat ibadah, toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, hingga pasokan kebutuhan dasar seperti gas bersubsidi, bahan bakar diesel, serta aliran listrik dan air. Selain itu, petugas juga menemukan kandang ayam yang diduga digunakan untuk aktivitas sabung ayam ilegal, serta jalur-jalur kecil yang dikenal sebagai “jalur tikus”. Jalur-jalur ini diduga digunakan sebagai rute pelarian bagi para penghuni ketika terjadi penggerebekan. Direktur Imigresen Selangor, Khairrul Aminus Kamaruddin, mengungkapkan bahwa ketiga perkampungan ilegal tersebut diperkirakan telah berdiri selama 5 hingga 9 tahun. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan mereka telah berlangsung dalam jangka waktu yang signifikan, tanpa terdeteksi oleh otoritas setempat. Khairrul menjelaskan bahwa dari total warga asing yang diperiksa, terdapat 120 laki-laki, 65 perempuan, dan 29 anak-anak, dengan rentang usia mulai dari 1 bulan hingga 80 tahun. Sebagian besar warga asing yang ditahan diduga bekerja sebagai buruh dan pekerja pembersihan di sekitar kawasan perkebunan.\Penemuan perkampungan ilegal ini menyoroti kompleksitas masalah imigrasi ilegal di Malaysia. Keberadaan permukiman terorganisir yang mampu bertahan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi, menunjukkan adanya jaringan yang terstruktur dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu sebagai “pengelola” atau ketua kampung yang diduga memungut sewa dari para penghuni. Pihak berwenang akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam operasi ilegal ini dan memastikan penegakan hukum yang tegas. Operasi ini juga menjadi pengingat bagi otoritas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan memperketat pengamanan di wilayah-wilayah yang rentan terhadap aktivitas ilegal serupa. Penanganan masalah imigrasi ilegal memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan kerja sama lintas instansi dan koordinasi yang efektif untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya penegakan hukum yang berkelanjutan dan tindakan preventif yang efektif sangat penting untuk mengatasi permasalahan imigrasi ilegal secara tuntas





