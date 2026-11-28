Analisis lengkap lirik lagu Ai Khodijah tentang Isra Mikraj dan pesan edukatifnya untuk memahami sejarah nabi serta ketentuan shalat lima waktu.

Seni religi Indonesia kembali menampilkan karya yang menggugah hati melalui lantunan suara Ai Khodijah. Lagu berjudul 'Di Suatu Malam di Bulan Rajab' telah menjadi salah satu representasi musik religius paling populer di Nusantara. Karya ini dikenal luas karena mampu menghadirkan nuansa syahdu yang menyentuh jiwa para pendengarnya. Liriknya yang ringan dan mudah dihafal menjadikan lagu ini sarana edukasi efektif bagi masyarakat. Terutama bagi anak-anak dan generasi muda dalam mengenang peristiwa agung Isra Mikraj.

Riwayat Penciptaan dan Popularitas Lagu

Lagu religi ini dikenal luas di Indonesia berkat pembawaan vokal yang lembut dan melodius dari penyanyi Ai Khodijah. Ia berhasil menciptakan irama yang akrab di telinga masyarakat dari berbagai lapisan usia. Karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia yang lugas dan runtut secara kronologis, lagu ini kerap dijadikan materi pembelajaran di sekolah dasar. Lembaga pendidikan madrasah juga sering mengadopsi lagu ini sebagai bagian dari kurikulum keagamaan mereka.

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Penggunaan lagu ini tidak terbatas di lingkungan formal saja. Acara peringatan hari besar Islam (PHBI) juga sering menghelat pertunjukan atau pengajian yang menampilkan lagu tersebut. Secara keseluruhan, lagu ini merangkum inti peristiwa Isra Mikraj yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab oleh umat Muslim. Alur ceritanya dimulai dari panggilan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada malam bulan Rajab untuk menerima perintah penting.

Perintah yang diterima adalah salat wajib sebanyak tujuh belas rakaat dalam sehari semalam. Syair tersebut kemudian menggambarkan rute perjalanan agung dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan spiritual ini berlanjut naik menembus lapisan langit hingga mencapai Sidratul Muntaha. Narasi yang jelas dalam lirik memungkinkan pendengar mengikuti alur kisah tanpa kebingungan.

Pesan Theologis dan Edukasi Syariat

Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir al-Qur'an al-'Azhim menjelaskan Al-Isra ayat 1 sebagai mukjizat nyata perjalanan malam Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ini terjadi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit tertinggi. Memahami pesan di balik lagu ini tidak hanya memperdalam kecintaan kepada Rasulullah SAW. Hal ini juga menuntun umat Islam untuk meninjau kembali amalan bulan Rajab secara proporsional.

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Peringatan Isra Mikraj menjadi momentum memperbaiki kualitas salat lima waktu sekaligus. Umat diajak untuk menjaga kemurnian ibadah sesuai tuntunan syariat yang telah ditetapkan. Lagu ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi dalam beribadah kepada Allah SWT. Pesan ini disampaikan dengan cara yang mudah dicerna oleh berbagai kalangan.

Lirik yang merinci pembagian jumlah rakaat pada masing-masing waktu salat menjadi pengingat penting. Subuh terdiri dari dua rakaat, Zuhur dan Asar masing-masing empat rakaat. Magrib dilakukan dengan tiga rakaat, serta Isya dengan empat rakaat. Syair ini disertai pesan pengingat agar umat Islam tidak pernah melalaikan kewajiban tersebut. Ketepatan perhitungan ini mengajarkan disiplin dalam menjalankan perintah agama.

Pendalaman Makna Bulan Rajab dan Isra Mikraj

Penyebutan latar waktu "di suatu malam di bulan Rajab" mengingatkan umat Islam akan kemuliaan waktu tersebut. Rajab termasuk dalam empat bulan yang dimuliakan Allah SWT atau al-Asyhur al-Hurum. Bulan-bulan tersebut meliputi Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharam juga dalam kategori yang sama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra ayat 1 tentang kemuliaan perjalanan Nabi Muhammad SAW ini.

Dalam buku Keutamaan Bulan Rajab dalam Timbangan, Faisal bin Ali al-Badani menjelaskan bahwa kemuliaan bulan Rajab sudah ditetapkan sejak masa NabiAS. Penetapan ini dikukuhkan kembali oleh syariat Islam yang berlaku hingga saat ini. Ia menegaskan bahwa pemuliaan bulan Rajab harus ditempatkan secara proporsional di atas timbangan dalil yang sahih. Keyakinan terhadap riwayat-riwayat lemah atau palsu yang mengkhususkan ritual tertentu tanpa dasar sunnah harus dihindari.

Abu Ziyad dalam 20 Faedah Terkait Bulan Rajab dan Ebook Amalan Rajab memaparkan bahwa pada bulan haram, nilai ketaatan dilipatgandakan kebaikannya. Sebagaimana dosa kemaksiatan juga lebih berat konsekuensinya di bulan tersebut. Seorang mukmin hendaknya lebih berhati-hati menjaga lisan dan perbuatan selama bulan Rajab. Kesadaran ini menciptakan lingkungan spiritual yang lebih terjaga dan tenang.

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Kedua Fase Perjalanan Spiritual Nabi Muhammad

Bait yang menuturkan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu menuju Sidratul Muntaha merangkum dua fase besar. Fase pertama adalah Isra yaitu perjalanan malam di bumi. Fase kedua adalah Mikraj yaitu kenaikan menembus langit menuju tempat tertinggi yang tidak dapat dijangkau makhluk lain. Kedua fase ini menunjukkan kedalaman hikmah di balik peristiwa tersebut.

Imam an-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mikraj terjadi dengan ruh dan jasad Rasulullah SAW. Proses ini berlangsung secara sadar dalam satu malam. Peristiwa ini merupakan bentuk penghiburan dari Allah SWT setelah beliau mengalami tahun kesedihan atau 'Amul Huzni. Penolakan berat di Thaif juga menjadi latar belakang spiritual bagi peristiwa agung ini.

Perjalanan ini sekaligus menunjukkan kedudukan mulia Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Tempat ini juga merupakan pusat persaudaraan para nabi. Di sana, Rasulullah SAW menjadi imam salat bagi seluruh nabi sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Hal ini menegaskan posisi strategisnya dalam sejarah agama samawi. Merangkum berbagai sumber, berikut ini adalah lirik lagu Di Suatu Malam di Bulan Rajab serta kandungan pesannya yang mendalam.

Pentingnya Shalat dalam Syariat Islam

Inti terpenting dari syair lagu ini terletak pada pengingat mengenai "wahyu sholat sehari semalam tujuh belas rokaat". Pengingat ini disertai rincian jumlah rakaat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Berbeda dengan syariat zakat, puasa, atau haji yang diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril di bumi. Perintah salat wajib diberikan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini di atas langit ketujuh. Penerimaan langsung ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan shalat dalam Islam. Makna dan Kandungan Pesan Mendalam Di Suatu Malam di Bulan Rajab terletak pada kedalaman teologisnya. Setiap bait dalam lagu ini memuat pilar akidah, sejarah kenabian, dan fikih ibadah yang mendalam.

Penjabaran lengkap kandungan pesan yang tersimpan di dalamnya memiliki landasan dalil yang kuat. Penjelasan para ulama juga mendukung pemahaman yang benar terhadap lirik tersebut. Lagu ini bukan sekadar hiburan, tetapi media dakwah yang efektif. Ia menghubungkan sejarah masa lalu dengan praktik keagamaan masa kini secara harmonis.