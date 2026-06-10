Majelis hakim vonis terdakwa kasus penyiraman air keras

Majelis hakim Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Rabu (10/6/2026) memvonis empat terdakwa kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus. Terdakwa tersebut adalah Serda Edi Sudarko, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan perencanaan terlebih dahulu.

Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus, Lettu Sami Lakka , Kapten Nandala Dwi Prasetya , Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono , dan Serda Edi Sudarko menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Militer II-08, Jakarta , Rabu (10/6/2026).

Majelis hakim memvonis keempat terdakwa tersebut dengan hukuman berbeda-beda. Serda Edi Sudarko selama tiga tahun dan enam bulan penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dua tahun dan enam bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya dua tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka selama satu tahun dan enam bulan penjara. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan perencanaan terlebih dahulu





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Majelis Hakim Penganiayaan Penyiram Air Keras Kontras Andrie Yunus Pengadilan Militer II-08 Jakarta Putusan Pembacaan Putusan Serda Edi Sudarko Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono Kapten Nandala Dwi Prasetya Lettu Sami Lakka

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