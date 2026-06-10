Majelis Hakim Vonis Empat Personel TNI dalam Kasus Penyiraman Air Keras KontraS Andrie Yunus

Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta memberikan vonis terhadap empat personel TNI yang terbukti melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah mempertimbangkan berbagai hal memberatkan dan meringankan, termasuk dampak insiden terhadap citra TNI dan korban yang menderita cacat mata.

Rabu di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, majelis hakim memvonis empat personel TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus . Vonis tersebut dijatuhkan setelah mempertimbangkan berbagai hal memberatkan dan meringankan.

Para terdakwa分别是 Sersan Dua Edi Sudarko dengan hukuman tiga tahun penjara, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dua tahun enam bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya dua tahun penjara, serta Lettu Sami Lakka satu tahun enam bulan penjara. Selain itu, Serda Edi dan Lettu Budhi juga dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Majelis hakim serta menyampaikan bahwa putusan ini telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi korban, Andrie Yunus.

Terdakwa terbukti melakukan penyiraman air keras yang mengakibatkan cacat berat pada mata kanan korban. Dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan aspek kepentingan militer, pelaku, perbuatan, dan akibat tindak pidana. Aspek kepentingan militer meliputi: TNI sebagai lembaga terhormat yang harus dijaga kehormatannya; prajurit dididik untuk tugas mulia mempertahankan kedaulatan NKRI, tetapi mereka mengkhianati tugas itu; perbuatan mereka viral di media sosial merusak citra TNI; serta tindakan bertentangan dengan integritas dan solidaritas TNI dengan masyarakat.

Aspek pelaku dipertimbangkan dari kesengajaan dan kematangankan perbuatan serta hanya karena terlalu responsif. Aspek perbuatan melihat arogansi dalam menyelesaikan masalah dan bertentangan dengan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Aspek akibat menimbulkan nilai yang bertentangan dengan Pancasila, mengganggu ketertiban dan keamanan, meninggalkan trauma pada korban, dan cacat fisik yang dirasakan korban. Di sisi meringankan, keempat terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatan mereka.

Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap prajurit yang melanggar. Majelis hakim menekankan bahwa pengadilan militer harus menjadi instrumen menjaga kehormatan TNI dengan tegas terhadap pelanggar. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi personel TNI lainnya untuk selalu taat hukum dan menghormati hak asasi manusia. Andrie Yunus sebagai korban sempat menjadi sorotan media setelah insiden tersebut dan menuntaskan penuntutan melalui proses peradilan yang berjalan selama beberapa bulan.

Putusan này diumumkan secara terbuka di Pengadilan Militer II-08 dengan kehadiran keluarga korban serta perwakilan TNI. Selama proses persidangan, keempat terdakwa menepis tuduhan secara awal tetapi akhirnya mengaku bersalah setelah tersangka lain di sidang sebelumnya mengakui keterlibatannya. Majelis hakim menilai pengakuan tersebut sebagai pertimbangan meringankan. Namun, karena dampak insiden yang cukup luas dan merugikan citra institusi militer serta korban yang menderita cacat permanen, vonis yang dijatuhkan masih dianggap sebagai bentuk keadilan yang tepat





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Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Kontras Pengadilan Militer II-08 Personel TNI

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