Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh vonis dua terdakwa korupsi SPPD masing-masing satu tahun penjara

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, vonis dua terdakwa korupsi di atas perkara SPPD pada Inspektorat Kabupaten Aceh Besar masing-masing dua tahun penjara dengan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Terdakwa korupsi SPPD pada Inspektorat Kabupaten Aceh Besar mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh , Jumat (22/5/2026).

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis dua terdakwa korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) pada Inspektorat Kabupaten Aceh Besar dengan total hukuman dua tahun penjara masing-masing satu tahun penjara. Kedua terdakwa yakni Zia Ul Azmi selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Besar pada 2020 hingga 2025 dan Jony Marwan selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Besar pada 2021 hingga 2025. Terdakwa Zia Ul Azmi dan Jony Marwan hadir ke persidangan didampingi advokat atau penasihat hukumnya.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga memvonis keduanya masing-masing membayar denda Rp50 juta dengan subsidi atau hukuman pengganti jika tidak membayar selama 50 hari kurungan. Majelis hakim tidak memvonis kedua terdakwa dengan hukuman tambahan membayar kerugian negara. Terdakwa Zia Ul Azmi mengembalikan uang Rp256,8 juta. Sedangkan terdakwa Jony Marwan mengembalikan sebesar Rp145,6 juta.

Tindak pidana korupsi terjadi sejak tahun anggaran 2020 hingga Mei 2025 saat terdakwa Zia Ul Azmi menjabat Sekretaris dan Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Besar. Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 20 huruf a, c UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP.

Majelis hakim menyebutkan berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan, tindak pidana korupsi berlangsung saat kedua terdakwa mencantumkan nama mereka pada semua surat perintah tugas dengan tujuan menerima pembayaran dana dari anggaran SPPD





