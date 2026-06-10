Majelis Hakim Pengadilan Militer Menyayangkan Sikap Andrie Yunus

Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyayangkan sikap Andrie Yunus yang tidak kooperatif dalam proses persidangan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Hakim anggota Mayor Laut Hukum (H) Zainal Abidin mengatakan bahwa proses persidangan tersebut berjalan demi kepentingan Andrie sebagai korban.

Waktu baca 4 menit Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus , Lettu Sami Lakka (kiri), Kapten Nandala Dwi Prasetya (kedua kiri), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (kedua kanan) dan Serda Edi Sudarko (kanan) berjalan keluar usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Militer II-08, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Majelis hakim memvonis keempat terdakwa tersebut yakni Serda Edi Sudarko selama tiga tahun dan enam bulan penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dua tahun dan enam bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya dua tahun penjara, dan Lettu Sami Lakka selama satu tahun dan enam bulan penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer khusus kepada Serda Edi dan Lettu Budhi. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyayangkan Andrie Yunus tidak memberikan kesaksian dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya.

Hakim anggota Mayor Laut Hukum (H) Zainal Abidin mengatakan sejatinya proses persidangan tersebut berjalan demi kepentingan Andrie selaku korban dalam perkara yang haknya terampas oleh ulah para terdakwa. Majelis Hakim awalnya berharap saudara Andrie Yunus untuk bisa hadir secara langsung memberikan keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum agar bisa menggali dan mendapatkan keterangan yang akan menjadi fakta hukum di persidangan yang komprehensif.

Hakim Zainal mengungkapkan pihaknya ingin menggali hal-hal yang melingkupi keadaan Andrie pada sebelum, selama, dan pascakejadian, yang hanya diketahui sendiri oleh Andrie sebagai korban. Kendati demikian, iktikad baik Majelis Hakim tersebut tidak dibalas dengan iktikad baik pula dari Andrie. Mengingat kondisi kesehatan Andrie yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir secara langsung dalam ruang persidangan, Majelis Hakim akhirnya memberikan opsi agar Andrie dapat memberikan keterangan secara daring, dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh tim dokter.

Sebagaimana keterangan Ketua Tim Dokter Andrie, yaitu dr. Parintosa Atmodiwirjo saat diperiksa sebagai ahli dalam persidangan, yang menyatakan bahwa bila kondisi Andrie sudah dalam rawat jalan, maka memungkinkan untuk bisa memberikan keterangannya secara daring. Namun dalam hal ini pula hingga pada akhir pemeriksaan ditutup tidak ada keinginan baik dari saudara Andrie Yunus.

Pada awalnya, Majelis Hakim menilai dan memaklumi keadaan tersebut, tetapi selain mengabaikan kewajiban, Andrie dipandang memberikan kesan kontra terhadap proses persidangan dan memberikan stigma negatif dengan ketidakpercayaan kepada proses peradilan di Pengadilan Militer. Bahkan, Andrie terkesan telah melecehkan proses sah yang diberikan sebagai wadah oleh negara sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Andrie telah merendahkan wibawa pengadilan.

Dengan demikian, sikap tidak kooperatif Andrie untuk meminta keadilan atas haknya yang telah dirampas oleh para terdakwa namun tidak dipedulikan sendiri oleh yang bersangkutan, telah dipertimbangkan Majelis Hakim dan dituangkan dalam amar putusan. Dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Andrie, terdapat empat terdakwa yang telah divonis pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan hingga tiga tahun penjara.

Keempat terdakwa tersebut, yakni Sersan Dua Edi Sudarko selama tiga tahun penjara, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi selama dua tahun dan enam bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya selama dua tahun penjara, serta Lettu Sami Lakka selama satu tahun dan enam bulan penjara. Selain dihukum dengan pidana penjara, khusus Edi dan Budhi masing-masing dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Pada kasus tersebut, keempat personel TNI terbukti menyiram air keras kepada Andrie dengan tujuan memberikan pelajaran dan efek jera agar tidak menjelek-jelekan institusi TNI. Adapun sikap Andrie yang dipandang para terdakwa telah melecehkan institusi TNI itu terjadi pada 16 Maret 2025 saat aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tersebut memaksa masuk dan melakukan interupsi kala penyelenggaraan rapat revisi Undang-Undang TNI di Jakarta.

Sikap lainnya yang membuat para terdakwa kesal, yaitu saat Andrie menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuduh TNI mengintimidasi atau melakukan teror di kantor KontraS, dan menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir Agustus 2025 serta gencar melancarkan narasi antimiliterisme. Dengan demikian, perbuatan para personel TNI, yang telah merencanakan untuk melakukan penyiraman menggunakan air keras terhadap Andrie, di mana telah diketahui cairan kimia tersebut dapat mengakibatkan luka bakar berat, merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan anggota TNI





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Andrie Yunus Majelis Hakim Pengadilan Militer Penyiraman Air Keras TNI

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