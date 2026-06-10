Majelis hakim memerintahkan tumbler digunakan sebagai wadah air keras untuk menyiram aktivis

Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta memerintahkan tumbler digunakan sebagai wadah air keras untuk menyiram aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta memerintahkan tumbler digunakan sebagai wadah air keras untuk menyiram aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),Perintah majelis hakim itu disampaikan dalam sidang lanjutan perkara tersebut dengan agenda pembacaan vonis empat prajurit TNI terdakwa penyiram air keras Andrie Yunus digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (10/6).

"Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II (Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi) dan telah selesai diperiksa berkaitan dengan perkara para terdakwa," kata ketua majelis hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto dalam sidang. "Oleh karena barang bukti tumbler warna ungu tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan air keras yang disiramkan kepada tubuh saudara Andrie Yunus, dan agar tumbler tersebut tidak digunakan kembali dalam hal-hal yang tidak diinginkan, maka tumbler tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali," ujar Fredy.

Diketahui, para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keempat terdakwa tersebut yakni Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko, Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka. Keempat prajurit Denma Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI tersebut dijatuhi hukum mulai dari 3 tahun, 1,5 tahun penjara hingga dipecat dari dinas militer.

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Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Kubu Prajurit TNI akan Sampaikan Duplik Hari IniKubu Andrie Yunus Surati Pengadilan Militer Desak Sidang Penyiraman Air Keras Disetop, Dilanjutkan ke Peradilan UmumPleidoi Empat TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Beres, Hakim Minta Respons Jaksa dan Jawaban Kubu Terdakwa Rampung SehariHakim menyatakan, majelis ingin menggali hal-hal apa yang meliputi keadaan dari korban sebelum, selama, dan pasca kejadian yang hanya diketahui oleh Andrie. Tak Ada Operasi Intelijen Militer di Kasus Andrie Yunus, Hakim: Pelaku Dendam dan Sakit Hati Hakim menyatakan para terdakwa melakukan aksi penyiraman air keras tersebut karena sakit hati dan dendam ke Andrie.

Bahkan, mereka tidak mengenal korban. Empat Terdakwa Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Hadapi Vonis Hari iniJujur dan Kooperatif, Terdakwa Penyiram Air Keras Andrie Yunus Minta Dijatuhkan Pidana Seringan-ringannyaTanggapi Pledoi TNI Pelaku Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Oditur: Bangun Argumentasi Seolah Pembuktian Tidak SahPengadilan Militer Kembali Gelar Sidang Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Agenda Replik-Dupli





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Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Tumbler Air Keras Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Ke Vonis Pasal 467 Ayat 1 Juncto Ayat 2 Juncto Pasal 20 BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Pidana Seringan Pengadilan Militer Agenda Replik-Duplik

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