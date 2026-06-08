Majelis Etik Ombudsman RI Pecat Hery Susanto, Penegakan Etika Berbuah Hukum Pemberhentian

Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia memutuskan pencabutan jabatan Hery Susanto sebagai Ketua merangkap Anggota Ombudsman RI setelah terbukti terlibat skandal suap. Keputusan ini menegaskan komitmen lembaga terhadap integritas dan kode etik, serta menuntut pemberhentian tetap melalui peraturan. Rapat pers di Kuningan menampilkan penjelasan rincinya dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Senin siang, 8 Juni 2026 menampilkan keputusan penting dari Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia. Keputusan tersebut mengonfirmasi pencabutan jabatan Hery Susanto sebagai Ketua sekaligus Anggota Ombudsman RI, yang sebelumnya bertugas menjabat dalam periode 2026-2031.

Rapat ini dihadiri oleh Ketua Majelis Etik, Prof. Jimly Asshiddiqie, serta anggota lainnya yaitu Prof. Siti Zuhro, Prof. Bagir Manan, dan Manager Nasution. Selama pers briefing, anggota Majelis Etik, Partono, menghampiri media dengan menanggapi proses penegakan kode etik lembaga. Ia menelusuri alasan utama pengunduran Hery Susanto, yakni pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku insan Ombudsman. Termasuk di dalamnya adalah tindakan yang berdampak merusak reputasi lembaga serta menimbulkan risiko rendah bagi kredibilitas publik.

Partono menguraikan kembali fakta yang mendasari keputusan tersebut, yakni tersangka suap sebesar Rp1,5 miliar dari PT TSHI yang terlibat dalam pengurusan perhitungan penerimaan negara bukan pajak. Usai penetapan oleh Kejaksaan Agung, tindakan tersebut dianggap tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf i Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Akibatnya ia diusir dari jabatan, menggugah beberapa pejabat di lembaga Bantuan pengawasan kode etik.

Kemudian Majelis Etik menegaskan bahwa keputusan ini menimbulkan kesan mendesak bagi pimpinan Ombudsman RI untuk mengirimkan salinan putusan ke Presiden Prabowo Subianto dalam rangka pemberhentian tetap, sesuai ketentuan perundang-undangan yang relevan. Barang siapa mengeksekusi keputusan ini dianggap mengacu pada Pasal 36 Ayat 3 Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019, dimana tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat ber-akibat signifikan pada unit kerja dan kepercayaan publik. Rangkaian percakapan publik menyoroti akibat komprehensif dari keputusan ini.

Keterangan Hery Susanto disampaikan secara tertutup pada persuan, langsung melalui sorotan cermin publik mengenai prosedur pembuktian, serta sanksi yang banyak menggaruk dasar. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa Ombudsman, lembaga paling maju bacaan, tetap menolak kecepatan birokrasi. Tegasnya pengharaman terhadap manipulasi signifikan erat kaitannya pada lini legislatif, dimana keadilan dibuat tanpa memihak. Dalam keseharian beliau, ia harus melampirkan surat keputusan ini, tidak hanya kolekhial, tetapi juga melengkapi pernyataan-pengantar dari mana keadilan dijadikan pondasi penyelesaian.

Diberitakan juga bahwa proses hukum begitu mendasar sehingga catatan pengajuan tidak lagi bertahan pada keberadaan. Komitmen publik dan lembaga pengawasan di Indonesia memang ragu menelitinya, memutar rasa percaya publik pada institusi utama. Acara di depan media ini tidak hanya menegaskan kembali prinsip moral, tetapi juga mengguncang jalur interaksi lembaga untuk mencari jalan keluar memperkuat integritas institusi yang tercinta ini. Setiap pengunduran diri berbasis alas, tidak menimbulkan surplus dan menutup jejak yang jelas pada masing-masing pejabat.

Tentu saja itulah tujuan sistem, untuk menggigil gelora pemberpihakan, serta meredakan dampak potensial bagi lapisan bawah. Melalui acara ini, Majelis Etik mengkijken prospektif ke ora terbuka sumbangsih dari lembaga pengadilan. Dengan cermat, setiap komponen ketat, menutup mekanisme pelaporan menjadi bagian integral penuhnya, dan menjamin bahwa prosedur pengawasan selalu lebih efektif menahan. Tidak ada istilah mengenai sanksi ringan atau perbaikan disiplin bagi pejabat yang tidak terpaksa dituntut.

Kemilihannya menegaskan bahwa kebijakan terkait harus dilaksanakan secara cukup praktis, dalam memperpanjang konversi sanksi berat tua. Pada kesempatan ini, para anggota Majelis Etik yang bersidang di rangkaian bawah langsung memberi peluang bagi pihak publik menganut menjemput pertanggungjawaban yang jelas, sekaligus memetik semangat kepatuhan ke atas. Pengaduan lainnya, Highlights, jelas, dan membantu publik untuk memantau bagaimana lembaga sama menghentikan penyalahgunaan yang dapat menindurdan reputasi. Rekam jejaknya menakdidkan pihak lain positif berdampak pada sistem publik.

Semua luahan dilaksanakan semua diplomasi, mengungkapkan sikap terobosan ke kanan dan kiri, menjadikan pengusapan nilai ontologi handal kewartha kampat.





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Majelis Etik Ombudsman RI Hery Susanto Kode Etik Peningkatan Integritas

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