Majelis Etik Ombudsman Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat kepada Hery Susanto

Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia memutuskan bahwa Ketua Ombudsman non-aktif, Hery Susanto, terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Putusan ini diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, 8 Juni 2026.

Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia telah memutuskan bahwa Ketua Ombudsman non-aktif, Hery Susanto , terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik. Putusan ini diumumkan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Ombudsman, Jakarta, pada 8 Juni 2026.

Majelis Etik yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie bersama anggota Maneger Nasution, Siti Zuhro, Bagir Manan, dan Partono menetapkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hery Susanto. Putusan ini diambil setelah melalui proses investigasi dan pemeriksaan mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Ombudsman non-aktif tersebut. Dalam konferensi pers, Jimly Asshiddiqie bersama anggota majelis menampilkan salinan putusan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut.

Majelis Etik menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Hery Susanto termasuk dalam kategori berat, sehingga mengharapkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat menjadi langkah yang tepat untuk menjaga integritas dan reputasi lembaga Ombudsman. Reaksi terhadap putusan inipun bervariasi, beberapa Kalangan menyambut baik sebagai upaya untuk mempertahankan akuntabilitas, sementara yang lain menunggu perkembangan selanjutnya terkait langkah hukum yang mungkin diambil oleh Hery Susanto. Lembaga Ombudsman berharp dengan putusan ini dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja dan independensi lembaga pengawas tersebut





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Majelis Etik Ombudsman Hery Susanto Pelanggaran Kode Etik Pemberhentian Tidak Hormat Jimly Asshiddiqie

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