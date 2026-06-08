Majelis Etik Ombudsman Desak Kolaborasi Lebih Agresif dengan Lembaga Pengawas dan Media

Majelis Etik Ombudsman RI menyerukan pentingnya ORI berkolaborasi kuat dengan lembaga pengawas lain dan media guna meningkatkan pengawasan dan pelayanan publik. Jimly Asshiddiqie menekankan agar ORI tidak diam dan 'sembunyi-sembunyi'. Sementara itu, Hery Susanto menjalani sanksi PTDH setelah terbukti pelanggaran berat kode etik terkait kasus korupsi pertambangan nikel.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) mengusulkan agar ORI adopting strategi kolaborasi yang lebih agresif dengan lembaga pengawas lain seperti BPK dan BPK P. Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya penguatan kerja sama, khususnya di bidang pelayanan publik .

Ia menyarankan pembinaan всей negara setiap tahun, bahkan pertemuan nasional yang dibuka oleh presiden. Menurutnya, ORI tidak boleh diam melainkan aktif meningkatkan kolaborasi dengan media untuk menyampaikan kepentingan publik. Rapat pleno pimpinan ORI kini berkomitmen memperbaiki diri, termasuk relasi dengan staf serta memastikan pelaporan pelayanan publik gratis. Jimly menambahkan dukungan media akan memperbaiki kualitas manajemen dan tata kelola negara.

Sementara itu, Majelis Etik telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto karena terbukti pelanggaran berat kode etik. Pelanggaran tersebut meliputi keberpihakan, motif kesengajaan, perbuatan berulang, serta dampak negatif terhadap unit kerja, lembaga, negara, dan publik. Kasus ini terkait penetapan Hery Susanto sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel 2013-2025





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